В Нью-Йорке прошел фестиваль «Үзгәреш җиле»

Сегодня ночью по мск в главном зале знаменитого Карнеги-холла в Нью-Йорке прошел фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле» — Festival of Tatar Song Wind of Change. Ведущей вечера выступила известная российская актриса Чулпан Хаматова. Как рассказали «БИЗНЕС Online» зрители из числа татарской диаспоры Америки, зал, вмещающий 2,8 тыс. зрителей, был полон. На артистов из РТ пришли посмотреть не только жители Нью-Йорка, но и татары из других штатов США и Канады.

Официальный Татарстан на концерте представила министр культуры республики Ирада Аюпова. Среди зрителей также присутствовал известный оперный певец, народный артист Татарстана и Башкортостана Ильдар Абдразаков.

В Карнеги-холле выступили такие артисты, как Алина Шарипжанова, Ильнар Миранов, Артур и Эльза Исламовы, Лилиана Газизова, Ильгиз Шайхразиев, продюсер Yummy Music Ильяс Гафаров, который прочитал рэп на татарском, солистка казанской оперы Гульнора Гатина, Руслан Сайфутдинов, Амир Ахмадишин, Максуд Юлдашев, Юлия Гарифуллина, Айдар Сулейманов, музыкальный педагог фестиваля Анастасия Корбкова и другие. Были исполнены лучшие номера из предыдущих трех сезонов «Үзгәреш җиле», который проходит под патронажем президента Татарстана Рустама Минниханова.

Музыкальное сопровождение концерта обеспечивал джаз-оркестр музыкального руководителя фестиваля «Үзгәреш җиле», трубач Вадим Эйленкриг, струнная группа из оркестра театра им. Джалиля и баянист-виртуоз Айдар Гайнуллин.