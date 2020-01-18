Замминистра транспорта Алтайского края может стать главным строителем Воронежской области

Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов может возглавить департамент строительной политики Воронежской области. Об этом пишет «Коммерсант». Его кандидатуру уже одобрил местный Союз строителей.

Сергей Потапов.

mintrans22.ru

По данным источников издания, Сергей Потапов встретился с губернатором области Александром Гусевым. Назначение возможно после обращения профильного союза к главе региона.

«Губернатор на 100% еще не принял решение, но мнение строительного сообщества региона для него, безусловно, важно», — сказал журналисту один из высокопоставленных чиновников.

Сергей Потапов — уроженец Воронежской области. В октябре 2019 года он стал замом экс-руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александра Дементьева, который в тот момент уже возглавлял соответствующее министерство в правительстве Алтайского края.

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