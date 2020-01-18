Очевидно, что убедить кого-то в способности Георгия Кутояна пойти на самоубийство невозможно — NovostiNK — Новости Армении



18 января 2020, 12:45 — NovostiNK Для меня более чем очевидно, что убедить кого-то в способности экс-директора СНБ Георгия Кутояна – человека имевшего жену, детей, самостоятельно принять решение о самоубийстве невозможно. Подобное мнение выразил NovostiNK глава Общественного совета Армении, директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

Тело экс-директора СНБ ГеоргияКутояна со следами огнестрельного ранения было обнаружено его супругой 17 января в одном из домов по адресу ул. Паруйра Севака в Ереване. Уголовное дело заведено по статье 110 УК РА (Доведение до самоубийства). Однако, по словамзамглавы Следственного комитета Армении АртураМеликяна, Кутоян вполне мог стать жертвой убийц или подстроенным под убийство самоубийством.

“Доказательством служит решение следственного органа завести уголовное дело по статье доведения до самоубийства. Подтолкнули ли Кутояна к самоубийству или же он был убит, предстоит определить следствию. Надеюсь и призываю следственные органы раскрыть причины этой трагедии. Общество не может оставаться безучастным к гибели в последнее время уже третьего ключевого силового экс-чиновника. Особенно, учитывая обстоятельства их гибели, позволяющие усомниться в их естественности”, — подчеркнул он.

Отметим, что осенью прошлого года в аналогичных обстоятельствах был найден мертвым экс-начальник Полиции Армении Айк Арутюнян, после чего в России в результате взрыва бытового газа погиб экс-начальник Полиции Еревана Ашот Карапетян.

Комментируя возможную взаимосвязь между гибелью Кутояна и распространенной ранее информацией о пропаже-уничтожении в СНБ документов, имеющих связь с “Делом 1 марта”, Сафарян подчеркнул, что подобных версий немало. Особенно, учитывая наличие в этот период не только “Дела 1 марта”, но имножества других взрывоопасных дел: “27 октября”, Апрельской войны, обвинения в отношении Сержа Саргсяна.

“Тем не менее, пытаться уже сейчас связать эти дела со смертью Георгия Кутоянабудет выглядеть несерьезно. Известно, что экс-директор СНБ как ключевое должностное лицо мог владеть серьезной информацией о данных делах, в том числе об исчезновении документации из СНБ. Предстоит это выяснить следствию и правоохранительным органам”, — подытожил аналитик.

Отметим, что, по словам Артура Меликяна, в комнате, где было обнаружено тело Кутояна, найдены десятки пуль и гильз, повреждения на стенах. На месте инцидента был обнаружен наградной пистолет “Глок”, полученный ранее Кутояном от руководства Службы безопасности Грузии. Заключение судебно-медицинской экспертизы будет получено 18 января.Кутоян занимал должность директора СНБ в период с 2016 по 2018 гг.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK