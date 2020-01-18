На Украине наладят сборку автомобилей LADA

Недавние слухи о возможной локализации производства автомобилей LADA на Запорожском автозаводе в Украине похожи на правду. Первые 12 машинкомплектов моделей Largus и XRay были отправлены на ЗАЗ еще в августе 2019 года, сообщает группа «For Friends & Для Друзей» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, специалисты АвтоВАЗа специально приезжали на Запорожский завод и обучали сборке местных коллег, которые затем собрали все 12 доставленных из Тольятти автомобилей. Последние, как стало известно «Автоновостям дня», до сих пор стоят на территории предприятия.

В ближайшем будущем ЗАЗ планирует договориться с Renault Group о крупноузловой сборке автомобилей LADA. В таком случае украинцы смогут ставить на российские машины свои бампера, рули, полки и даже шильдик, повторив историю с «Богданами» на базе моделей «десятого» семейства АвтоВАЗа.