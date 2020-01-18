В Сети опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга «Нивы»

Советская «Нива», дизайн не менялся уже более 40 лет, могла быть совсем другой. Группа «Русский автомобиль» опубликовала уникальные фотографии макета рестайлинговой версии внедорожника, созданного в дизайн-центре АвтоВАЗа во второй половине 80-х годов.



Рестайлинговая «Нива». Фото vk.com/rusautomobile



Рестайлинговая «Нива». Фото vk.com/rusautomobile

Как видно по снимкам, несостоявшийся рестайлинг предполагал существенные изменения в экстерьере автомобиля как спереди, так и сзади. Передняя часть выставочного образца отличалась от классической «Нивы» 1977 года другими фарами, радиаторной решеткой и бампером, а задняя – вертикальными фонарями и доходящей до бампера дверцей багажника, которые в итоге появились в модернизированной модели ВАЗ-21213 в 1993 году.

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60. Во всяком случае, передние фары очень похожи на Pajero тех времен.

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