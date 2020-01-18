ЦБ Турции снизил процентные ставки больше, чем ожидалось

Согласно решению, ЦБ снизил ставку однонедельного кредитования до 11,25% с 12%. Основная процентная ставка в Турции за вычетом инфляции в 11,8% в настоящее время является отрицательной, что делает активы в лирах менее привлекательными.

После данного сообщения лира выросла на 0,1% — до 5,86 за доллар. В последние недели государственные банки пытаются поддержать национальную валюту страны.

В качестве обоснования своего решения Центробанк указал на улучшение прогноза инфляции, слабые инвестиции и низкую экономическую активность во всём мире.

«Улучшение макроэкономических показателей, в частности уровня инфляции, способствует снижению надбавки за риск и помогает сдержать факторы роста издержек», — заявили в банке.