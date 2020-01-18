Защита свидетеля: как это осуществляется в России

Ежегодно 10 миллионов россиян становятся свидетелями тех или иных противоправных действий. Из них каждый пятый подвергается угрозам со стороны обвиняемых или подозреваемых по делу. Однако долгое время в нашей стране свидетели оставались практически без защиты.

Как это было раньше

Большинство россиян узнали о существовании программы защиты свидетелей только в начале 90-х годов из голливудских фильмов. Между тем как раз в те разгульные для российского криминала времена эта программа была необходима, как воздух.

Впервые вопрос о разработке подобной программы встал в СССР еще в конце 60-х — начале 70-х годов, когда Ростове-на-Дону появилась банда братьев Толстопятовых. Четыре с лишним года члены банды держали в страхе весь город, но уже тогда свидетелей пытались защитить всеми возможными средствами. В строжайшей тайне их держали на конспиративной квартире. Свободно вздохнуть свидетели смогли лишь после того, как преступников расстреляли.

Много позже, в 2002 году, в Татарстане судили членов другой банды «Хади Такташ». Свидетелей по этому делу доставляли в здание суда на бронированных автомашинах. Людям надевали на головы маски и наряжали в одинаковые балахоны для того, чтобы их невозможно было узнать ни по лицу, ни по фигуре. Свидетели давали показания под фальшивыми именами и фамилиями и даже говорили через специальный аппарат, искажающий голос.

Как это работает в России сейчас

20 августа 2004 года в России был принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Согласно закону любой гражданин, будь то свидетель, обвиняемый, подозреваемый, эксперт, понятой или близкий родственник кого-либо из них, имеет право на защиту. Человеку, которому угрожает реальная опасность (это должно быть доказано), могут предоставить личную охрану, охрану жилища, снабдить средствами индивидуальной защиты и экстренной связи, переселить на другое место жительства, обеспечить новыми документами, изменить внешность. Последнее чаще всего достигается с помощью грима и париков. Пластических операций, сделанных по программе защиты свидетелей, на всю Россию едва наберется больше пяти.

При необходимости предоставления свидетелю нового места жительства его по закону должны обеспечить квартирой, которая не уступает прежней по площади, и работой с заработной платой не ниже той, чтобыла в его «прошлой» жизни. В теории сотрудники, отвечающие за безопасность свидетеля, даже готовы организовать его фиктивные похороны. Однако все это — крайние меры, и зачастую все ограничивается только личной охраной.

Но все же некоторые свидетели программой уже пользуются. Так, свидетель по делу генерал-лейтенанта ФСО Геннадия Лопырева о взяточничестве и члены его семьи находятся под государственной защитой.

Защита обвиняемых и подозреваемых

В России 98% людей, пользующихся программой защиты свидетелей, — это потерпевшие. В то время как на Западе это в основном преступники, которые пошли на сделку со следствием. Однако и у нас есть аналогичные примеры, хоть и не очень удачные. Например, главный обвиняемый по «делу санитаров» 1999 года Никита Московец. Он убивал одиноких стариков и по доверенностям завладевал их квадратными метрами.

Московца поймали, но не собрав достаточного количества доказательств, отпустили под подписку о невыезде. Предприимчивый преступник тут же заявил о том, что сдаст всех своих подельников, если только ему предоставят защиту. Целый месяц Московец отдыхал в лучшем российском санатории на государственные деньги. Причем после «оздоровления» он совершил еще серию убийств. И только потом был осужден на пожизненное лишение свободы. А подельников Московец так и не выдал по одной простой причине: их у него не было.