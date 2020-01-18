История перестает быть томной: в Госдуме оценили призыв лишить Урганта гражданства

Ранее православному общественному движению "Сорок сороков" не понравились шутки телеведущего на "Первом канале".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась по поводу требования активистов православного общественного движения "Сорок сороков" лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России из-за шуток, прозвучавших в эфире "Первого канала".

По словам Поклонской, такие "угрозы" недопустимы и вредят российской государственности, а активисты проявляют нетерпимость и считают, будто имеют право решать, "кто может быть русским, а кто — нет".

"Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что иецхэзжн за право называться русским надо жизнью рисковать", — заявила Наталья Поклонская в Telegram.

Депутат отметила, что считает Ивана Урганта профессионалом и знакома с его шутками. При этом она не смотрела "спорный выпуск" "Вечернего Урганта", вызвавший бурную реакцию в общества.

В комментарии "Царьграду" она добавила, что ее высказывания тоже могут кому-то не понравиться, но это же не значит, что и ее нужно будет выгонять из России.

"Вместе с Ургантом должны паковать чемоданы, и он в Израиль, я на Украину?", — недоумевает депутат.

По мнению Поклонской в российском обществе заигрались с угрозами подобного рода.

"Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с "запретами" и "угрозами" уже перестает быть томной", — сказала бывший прокурор Крыма.

Напомним, что ранее активисты движения "Сорок сороков" разместили на сайте CitizenGo петицию с требованием лишить Урганта гражданства из-за шутки, прозвучавшей в эфире 7 января. Тогда телеведущий рассказал, что православное Рождество совпадает с днем рождения американского актера Николаса Кейджа и показал шуточный коллаж, на котором артист был изображен в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Ранее TopNews писал о том, что на требование лишить Урганта гражданства отреагировал Владимир Познер.