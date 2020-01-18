Самые большие сомы, выловленные в последнее время

Обыкновенный (европейский) сом — крупная пресноводная бесчешуйчатая рыба семейства сомовых. Длина тела до 5 м, вес до 400 кг. Анальный плавник длинный, жировой плавник отсутствует, непарные плавники не имеют шипов. Рыбаки всегда с удовольствием делятся фотографиями своих пойманных гигантов. Какие самые крупные сомы были пойманы в последнее время в разных странах?

Французские рыбаки выловили 80-килограммового сома

1 августа 2017

Во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра.

Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. «Утром в воскресенье мы приехали на рыбалку в области города Мец, на лодочке добрались до середины реки. У нас с собой были рыбки весом в 0,5-1,5 килограмма — для ловли на живца, чтобы увеличить шансы на большой улов», — рассказал корреспонденту агентства РИА Новости один из рыбаков Ренцо Чиалфи.

По информации издания, трое французов потратили около 30 минут, чтобы вытащить сома на борт лодки. После того, как мужчины сделали фотографии с уловом, то выпустили рыбу в естественную среду обитания.

В июле стало известно, что в Калининграде гигантский сом отогнал водолазов, занимающихся починкой Высокого моста.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

В Калининграде гигантский сом прогнал водолазов

18 июля 2016

В Калининграде гигантский сом отогнал водолазов, занимающихся починкой Высокого моста. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Артур Крупин.

По его словам, подводные ремонтные работы мешают сому, который обитает в яме поблизости от реконструируемых опор объекта. «Иногда он пугает водолазов. Они оценили, что вес рыбы составляет от 200 до 220 килограммов», — рассказал чиновник.

Как отметил Крупин, водолазы постараются провести работы так, чтобы больше не беспокоить рыбу.

По информации агентства «Интерфакс», работы по реконструкции моста продлятся с июня 2016-го до мая 2017 года. Он ведет на остров Октябрьский, где строится стадион, который должен будет принять матчи ЧМ-2018.

В июле 2015 года стало известно, что крупная белая акула помешала установить рекорд американскому пловцу Симону Домингесу, собиравшемуся первым проплыть от моста Золотые Ворота (Сан-Франциско) до Фараллоновых островов. После непрерывного 18-часового заплыва, за 4,8 километра до финиша, находившаяся в лодке дочь пловца заметила хищника в опасной близости от спортсмена.

Итальянец поймал 120-килограммового сома

15 декабря 2015

Рыбак из Италии Юри Грисенди поймал в реке По огромного сома. Мужчина ловил рыбу недалеко от города Мантуя (область Ломбардия). Вес улова составил 265 английских фунтов (около 120 килограммов).

38-летний мужчина сказал, что никогда прежде ему не попадалась такая гигантская рыба. «Я рыбачу уже более 20 лет, однако еще не видел такого сома. Это, безусловно, самая большая рыба, которую я поймал», — уточнил он изданию The Daily Mail.

Чтобы вытащить сома, Грисенди понадобилось более часа, отмечает The Mirror. «Было довольно тяжело, потребовалось много сил и терпения, но это того стоило», — добавил рыбак.

В марте 2014 года 12-летний мальчик из Луизианы поймал в реке Миссисипи гигантского сома. Вес рыбы превысил 51 килограмм. По словам родителей Лоусона Бойта, улов их сына побил рыболовный рекорд штата, установленный в 2005 году. Тогда рыбак Кит Дэй поймал сома весом 49,9 килограмма.

В июле 2013-го президент Белоруссии рассказал, что ему удалось поймать на реке Припять (Гомельская область) трех сомов, один из которых весил 57 килограммов.

Обыкновенные сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

12-летний мальчик поймал 51-килограммового сома

3 марта 2014

12-летний мальчик из Луизианы поймал в реке Миссисипи гигантского сома. Как сообщается, вес рыбы превысил 51 килограмм. По словам родителей Лоусона Бойта, выловленная их сыном рыба побила рыболовный рекорд штата.

Сколько времени Лоусону понадобилось на то, чтобы вытащить рыбу из воды, не уточняется. При этом телеканал KNOE 8 News указывает, что сома мальчик поймал на приманку в виде американского шэда (это вид рыб семейства сельдевых). Собирался ли юный рыбак поймать столь крупную рыбу или рекордный улов стал случайностью, неизвестно.

Предыдущий рекорд штата был установлен в 2005 году Китом Дэем. Он поймал сома весом 49,9 килограмма. Будет ли новый рекорд официально зарегистрирован, не уточняется. Примечательно, что в Книге рекордов Гиннесса категории «самый крупный из когда-либо пойманных сомов» пока нет, а значит, место рекорда вакантно.

Обыкновенные сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.