Еще без геля в губах: видео с Михалковой из Уральских пельменей до пластики взорвало Сеть

Пользователи обсуждают фрагмент "разминки" в Премьер-лиге КВН 17-летней давности.

Пользователи Сети обсуждают появившееся на YouTube архивное видео 2003 года, на котором запечатлена одна из игр Премьер-лиги КВН.

В кадре участница женской команды "НеПарни" Юлия Михалкова, тогда еще мало кому известная, задает вопрос в "Разминке". Уже тогда будущая звезда "Уральских пельменей" выступает на первых ролях в женской команде и демонстрирует импровизационные способности.

Так, появившаяся у микрофона Михалкова интересуется, почему в команде КВН "ЛУНа" играет Станислав Ярушин — звезда команды "Уездный город".

Первым отвечать на вопрос Михалковой на сцену иецхэзжн вышел сам виновник сюжета. Повторяя свой вопрос, Юлия не растерялась и переформулировала его.

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"Почему в команде КВН "ЛУНа" играет ТЫ?" — спросила она, обратившись непосредственно к Ярушину.

В ответ будущая звезда "Универа" спародировал Михаила Галустяна и заявил, что у них "разноплановая команда".

После того, как другие команды закончили отвечать на вопрос Михалковой, Юлия озвучила свой ответ, зачитав в адрес Станислава письмо, якобы написанное ему от коллег по команде "Уездный город".

"Здравствуй, Стасик. Пишет тебе команда КВН "Уездный город". Мы по тебе очень скучаем, а в магазин сбегать некому. Представляешь? Готовимся сейчас к Летнему Кубку. Стасик, извини за недоверие, но не спародировал ли ты на разминке Галустяна? А то мы на Летнем Кубке на это очень рассчитываем", — заявила Юлия.

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После этого Ярушин положил у ног девушки большой букет цветов.

"Подкупаете?" — интересуется она.

Пользователи YouTube оценили видео, обратив внимание на естественную внешность Михалковой того периода. Многие заявили, что на этой игре Юлия выглядит привлекательнее себя нынешней.

"Без губищ однозначно лучше. А так почти не изменилась", "Вот здесь Юля мне больше нравится чем сейчас. )) Хотя в целом и сейчас неплохо))", "Ещё без геля в губах", "Были нормальные красивые губы!!! зачем накачала — испортила??? молодая же еще!", "Губки еще хорошие", — сокрушаются фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что бывшую участницу "Уральских пельменей" Юлию Михалкову застыдили за "зверское" фото.

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