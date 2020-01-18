Жители Рубцовска пожаловались незаконный слив смердящих нечистот себя носом

Рубцовчане начали замечать, что в черте города сливаются жидкие отходы, запах от которых расходится по округе. Об этом сообщила одна из горожанок в сообществе «Инцидент Рубцовск» «ВКонтакте». Жители города требуют привлечь виновных в загрязнении окружающей среды к ответственности.

По описанию автора обращения, слив отходов происходит в районе Сельмашского переезда Рубцовска. Она утверждает, что сюда часто приезжают ассенизаторские машины и сливают нечистоты, хотя поблизости находятся жилые дома. «Мы устали их гонять. Может, так поймут, мы живем рядом и нюхаем эту вонь», — высказалась рубцовчанка. Также она опубликовала видео, в котором запечатлено, как один из местных жителей отгоняет от этого места водителя автоцистерны, который, по всей видимости, собирался слить отходы. Судя по всему, горожане решили бороться со сливом нечистот, поджидая ассенизаторов на месте, где, по их мнению, это запрещено.

Действие видео происходит возле заправки в черте Рубцовска. При этом данная территория не выглядит как полигон для хранения жидких бытовых отходов. Кроме того, рядом находится водоем. В связи с этим рубцовчане просят администрацию города, Роспотребнадзор и прокуратуру разобраться в ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности.

Между тем в мэрии Рубцовска и Роспотребнадзоре по обращению ИА «Банкфакс» пока не предоставили свои комментарии, но пообещали ответить на официальный запрос.

Напомним, что благодаря оценке самих жителей Рубцовска, их город попал попал в десятку грязнейших городов России.