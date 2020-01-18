В Польше свиньи съели умершего хозяина

В польском городке Осиек во дворе частного дома были обнаружены останки его хозяина – 71-летнего мужчины, названного журналистами Кшиштоф. Обглоданный труп был найден соседом. Он зашел, чтобы проведать своего давнего товарища, которого не видел с Нового года.

То, что осталось от тела (груда костей и череп), лежало около колодца. Видимо, Кшиштоф пытался набрать воды, но ему стало плохо. Прийти на помощь было некому, и он скончался там, где упал.

Правоохранители и соседи полагают, что труп мужчины съели оголодавшие свиньи, которых держал покойный.

«Эти свиньи просто гигантские, они бегают по всему поместью, и им было бы нетрудно добраться до него. Мы их боимся и даже близко не подходим», – цитирует [url=]The Sun[/url] одного из соседей.

Речь идет о «мохнатых» свиньях Мангалица, выведенных в XIX веке. Это помесь венгерской свиньи и дикого европейского кабана. Некоторые жители предложили усыпить «людоедов», однако в прокуратуре заявили, что свиней казнить не за что, они были просто голодны. Кроме того, еще не доказано, что съеденный труп – это их работа.