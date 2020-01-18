Какие овощи можно готовить, а какие лучше есть сырыми

То, будут ли продукты полезными, или не дадут организму никаких витаминов и минералов, часто зависит от того, как их приготовили. Эксперты не раз уже говорили о пользе овощей. Их необходимо есть ежедневно, независимо от сезона. Какой способ приготовления сохранит питательные элементы и действительно ли больше всего витаминов в сырых овощах, а не в приготовленных рассказали эксперты. Так, действительно, при высоких температурах питательные вещества могут разрушаться, а в процессе кипения полезные вещества могут вымываться в воду. Поэтому овощные бульоны рекомендуется использовать для приготовления других блюд, а не выливать их. Витамины A, D, E и К являются жирорастворимыми, поэтому, если приготовить шпинат или капусту с использованием растительного масла, эти витамины разрушатся. Лучше сохраняется в необработанных овощах и витамин С. Крестоцветные овощи, в частности брокколи, цветная капуста являются полезными, если есть их сырыми. После термической обработки теряется витамин С и индол-глюкозинолат. В белой капусте после кипячения теряет белок, фитохимические вещества и минералы. Ее рекомендуется готовить в микроволновке. Читайте на Информинг.Ру: Ученые доказали, что избыток белка в рационе повышает риск развития рака А вот с томатами ситуация несколько иная. После термической обработки в них увеличивается в три раза уровень полезного для человека ликопина. Это вещество снижает риск сердечных приступов, рака простаты. Но витамин С при термической обработке томаты теряют.

Увеличивается количество полезного бета-каротина в моркови после термической обработки. Организм человека это вещество преобразует в витамин А, который служит для поддержания здоровья глаз, репродуктивного здоровья, лучшей работы иммунитета и роста костей. Впрочем, при термической обработке морковь теряет полифенолы, которые помогают поддерживать здоровый вес и улучшает процессы пищеварения.В шпинате после термической обработки на 35% вырастает количество кальция. К тому же, поскольку шпинат при готовке уменьшается в объеме, съесть его можно больше, а это значит, что организм получит больше полезных веществ. Грибы не стоит есть сырыми, ведь большинство видов грибов довольно сложно перевариваются. К тому же при приготовлении грибов у них повышается уровень антиоксидантов и полифенолов. Важно лишь при готовке грибов использовать полезные жиры, и стараться поменьше добавлять соли, поскольку соль негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Яндекс Дзен