У смарт-часы Xiaomi Mi Watch добавили новые функции

Первые умные часы от Xiaomi появились в ноябре минувшего года, и вышли они на рынок под названием Mi Watch. Стоит отметить, что эти часы очень схожи на серию Apple Watch. 3 декабря было выпущено первое обновления для этого аксессуара. Оно исправило некоторые ошибки, а также добавило ряд новых функций. И вот вышло еще одно обновление для Xiaomi Mi Watch. Оно стало доступным с 17 января и постепенно его смогут установить все пользователи умных часов Mi Watch.

Как объяснили в компании, после этого обновления у часов появились такие новые функции: функция контроля энергии телафункция контроля давленияфункция тренировки дыханияПосле обновления экран часов при получении сообщения будет автоматически включаться, и отображать содержимое полученного сообщения. Стоит отметить, что Xiaomi добавила вместе с этим обновлением и поддержку умных часов Xiaomi Watch Color, которые были представлены совсем недавно.