В Абхазии порядок страшнее революции

«А У ВАС В РОССИИ ЛУЧШЕ, ЧТО ЛИ?»

Вроде и пора подводить итог очередной абхазской революции…

А зачем?

Для русского читателя эта тема инопланетная (подумаешь, «революция на пляже») Или — форменная дикость. Русский представить не может: как это, без выборов, как в деревне, — собрались у сельсовета, выставили плечом дверь, выкинули старого председателя, и теперь решать — кто новый…

Но мне, пишущему об Абхазии последние 20 лет, хочется уже однажды наконец-то выговориться.

И чтоб меня услышали не только русские. Но и уважаемые абхазы.

После недавних репортажей кое-кто из них написал мне «по-братски»: «Больше в Абхазии не показывайся».

И я задумался — не перегибаю ли палку, описывая местные язвы? И не то, что я сильно боюсь получить нож в ребро, скорее из тактичности…

Как писал Пушкин, «я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет мое чувство».

Тут иностранец (в Абхазии, где почти все с российскими паспортами) — я.

Да и что может сказать нового очередной российский журналист с его великодержавными комплексами. Такой разговор с абхазом заканчивается быстро: «А у вас в России, что ли, лучше?»

Ты пытаешься сказать — лучше. Пытаешься напомнить о такой степени деградации местной власти, что большую часть вопросов в Абхазии, простите, уже решают смотрящие и воры в законе.

Но кто тут слушает русского?!

Ты можешь божиться, что любишь Абхазию и злая ирония у тебя не из ненависти, а наоборот, от боли за Страну души, — бесполезно.

Январь 2020 года. Митингующие у здания Администрации президента Абзахии. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС

А ведь ничего не предвещало… В Абхазии внезапно началась революция

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В здании администрации президента Абхазии.

«ПРИДУТ РУССКИЕ — И ВСЕ СКУПЯТ»

И я много думал: от чего все это? И пришел к неожиданному выводу.

Жители Абхазии, желая перемен к лучшему, на самом деле их не хотят.

Здесь жизнь не так плоха, как считается. Зарплаты 15 — 20 тысяч рублей, как в какой-нибудь Тверской губернии. Электричество — 40 копеек за киловатт (у нас 4 рубля). Море, солнце, летом — курортные деньги…

И хотя ворчат на неустроенность и беззаконие, все… боятся реформ.

И потому главный запрос абхазов к своему президенту — не вмешивайся в нашу жизнь, не нарушай нормы и традиции. Просто денег дай!

Прочувствуйте парадокс.

Продажа недвижимости?

Нет. Придут русские — все скупят.

Добыча нефти?

Нет. Нарушится экология.

Инвестиции? Хорошо. Но чтобы деньги были русские, а инвесторы — абхазы. «Это наша земля. Мы тут хозяева».

Защита иностранных инвесторов? Хорошо. Но если они заденут моего родственника, то мы будем разбираться не в лживом суде, а по «справедливым» воровским понятиям или законам гор.

Сухум. У здания железнодорожного вокзала.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ну то есть все абхазские форумы полны стенаний, что в стране коррупция и кумовство, и даже президент не может посадить ни одного негодяя, потому что за ним чей-то клан. Но все радостно одобряют закон о госязыке, по которому уничтожается единственный вариант обойти клановую систему — назначить на ключевые должности русских. Для страны оказывается важнее иметь на должности носителя абхазского языка, чем некоррумпированного профессионала.

РЕЦЕПТ СААКАШВИЛИ ТУТ НЕ ПРОЙДЕТ

Складывается стойкое впечатление — люди интуитивно чувствуют, что наведение порядка в Абхазии сломает уклад их жизни.

Что приход на должность президента, извините, с «железными яйцами», который решится очистить авгиевы конюшни (говорят, здешняя прорицательница нагадала, что он придет только через 50 лет), приведет к национальной трагедии.

И дело не только в том, что воры, смотрящие будут вышвырнуты из страны или посажены (причем не в местную тюрьму-санаторий, а в обычную российскую зону), а это значит — разруливать конфликты будут не авторитеты и суд родственников, как сейчас, а зачищенные от взяточников милиция и суд.

Сколько людей после чисток лишатся работы!

Сколько несправедливости — в старом понимании этого слова — вдруг обрушится на Абхазию.

Точно так же соседи абхазов — грузины ненавидели президента Саакашвили, чьи суды сажали подростков на 6 лет за кражу зеркал с машин. И сколько людей оказались в нищете, когда Мишико выгнал всех взяточников из полиции — и набрал на хорошие зарплаты честную молодежь (заставив ее, правда, стучать друг на друга).

И тогда людям придется сидеть на работе с 9 до 18, чтобы не потерять работу. И тогда европейская пунктуальность будет тихо разъедать традиции — уже нельзя будет в рабочее время ездить на бесчисленные похороны-свадьбы. И тогда люди заскучают по временам, когда деньги им доставались пусть грязнее, зато проще…

Сочи. Адлер. Торговля абхазскими мандаринами у границы с Абхазией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ДЕТСТВО

Вот именно то, чего опасается, как мне кажется, мудрая Абхазия, словно сознательно задерживая свое государственное детство.

Ведь ребенка любят, кормят и прощают за шалости просто так. Когда ты ребенок, не надо идти в холодную, взрослую, полную ответственности жизнь взрослых.

Потому и выборы президента в Абхазии (а они назначены на 22 марта) похожи не на соревнование программ и путей развития, а на попытку найти Хорошего Человека, который будет дружить с Москвой.

И делиться «надруженным» с народом честно.

Иногда кажется, что этот путь верный. А у другого — слишком большие риски.

Но люди устали так жить. От апатии умирают целые государства.

И что бы не выбрала Страна души, я искренне надеюсь написать когда-нибудь: «Дела в Абхазии пошли на лад».

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Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии.