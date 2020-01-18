Стало известно, что находится в ядерном арсенале США

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Американский научный журнал Bulletin of the Atomic Scientists предоставил точные данные о ядерном арсенале США. Согласно отчету издания, американское Министерство обороны обладает запасом из 1750 развTрнутых ядерных боеголовок.

Также в резерве у США находится 2050 боеголовок, а демонтажа ожидает 2000 боеголовок. Таким образом, общее число ядерных боеголовок составляет 5800.

Из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах стратегических бомбардировщиков. Остальные 150 тактических размещены на базах Пентагона в Европе.

Как уточняет журнал, американский ядерный арсенал распределен по 24 локациях, среди которых 11 штатов США и пять европейских стран. Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ боеприпасов неподалеку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

США является единственной страной в мире, которая использовала ядерный арсенал в боевых условиях. Это произошло при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.