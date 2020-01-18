Назван ТОП-3 внедорожников для поездок по России

Отправляясь в дальнюю поездку или путешествие по России на автомобиле, нужно иметь в виду огромные размеры страны и те расстояния, которые придется преодолеть, часто по абсолютно разным дорогам, а порою и без них. Поэтому, лучше всего для такого предприятия подойдет надежный, комфортный и проходимый внедорожник. «Автоновости дня» совместно с экспертами составили ТОП-3 б/у внедорожников для дальних поездок по России.

Toyota Land Cruiser 200

«Двухсотый» обладает отличной проходимостью, крепкой рамной конструкцией, а также комфортабельным салоном. Высокий уровень оснащения, включая подогревы сидений, климат-контроль и т.д., позволяют отправляться в дальнюю дорогу как зимой, так и летом. Данная модель зарекомендовала себя как надежный автомобиль с хорошим внедорожным потенциалом.

Дорестайлинговый вариант может быть оснащен бензиновым либо дизельным двигателем. Первый имеет объем в 4.7 литра и выдает мощность в 290 лошадиных сил. Дизель на 235 «лошадей» имеет объем в 4.5 литра. Все версии Land Cruiser 200 имеют полный привод и АКПП.

Mercedes-Benz GL

Модернизированный вариант первого поколения способен предоставить максимум комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Может эта модель и не отличается бескомпромиссной проходимостью, зато на сравнительно ровных дорогах Mercedes-Benz GL бесподобен своей плавностью хода и управляемостью, как для столь немаленького по габаритам автомобиля.

Под капотом немецкого внедорожника можно встретить один из трех вариантов силовых агрегатов. На GL ставились бензиновые двигатели на 4.7 и 5.5 литра мощностью в 340 и 390 лошадиных сил. Есть также 3.0-литровый турбодизель мощностью в 225 «лошадей». В качестве трансмиссии также используются только АКПП и полный привод.

Mitsubishi Pajero 4

Четвертое поколение японского внедорожника в рестайлинговом кузове не несколько уступает по скорости и комфорту упомянутым выше моделям, однако превосходит их по проходимости. Если нет уверенности в том, что путешествие будет проходить по асфальтовым дорогам, лучше всего остановить выбор именно на «Паджеро» с его крепкой рамой и внедорожным арсеналом.

Здесь также гамма двигателем включает в себя как бензиновые, так и дизельные варианты. Базовый бензиновый мотор в 3.0 литра на 180 «лошадей» может работать с МКПП, однако, для дальних поездок лучше выбрать вариант с «автоматом». «Топовый» 3.8-литровый мотор выдает уже 250 л.с. Есть также неплохой турбодизель на 3.2 литра и мощностью в 200 «лошадок». Более мощные моторы работают с АКПП.

Конечно, большой внедорожник – это не самый экономичный вариант для путешествий, зато, можно не переживать за качество дорог, да и в плане безопасности на трассе большая и тяжелая машина все же лучше того же универсала.