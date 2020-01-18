Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, есть много примеров, подтверждающих это утверждение. Например, США часто нарушают соглашение между ООН и правительством своей страны относительно нахождения центральных учреждений Объединенных Наций, а также не выдавая визы иностранным дипломатам, намекнула Захарова.
Также она вспомнила односторонний выход Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы СВПД.
«Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно», — подчеркнула представитель МИД.
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