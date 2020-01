Свадебные наряды лесбиянок поссорили пользователей сети

Микроблогер с ником MAK предложила пользователям Twitter высказать мнение о нарядах гомосексуальных пар на свадебных церемониях. По мнению девушки, отрицать традиционный вид отношений и одеваться при этом на собственную свадьбу в мужские и женские костюмы неискренне.

«Однополые свадьбы забавные. Если вы чувствуете, что делаете правильно, почему бы не одеться под стать вашему истинному «я». Невеста и невеста. Жених и жених. Зачем считаться с концепцией, которую вы не принимаете?», — обратилась она к подписчикам. ‏

Gay weddings are funny. If you feel what you are doing is right why not dress as your true selves. Bride and bride. Bridegroom and Bridegroom. Why represent a concept u don't stand for?

Твит девушки, вопреки ее ожиданиям, заинтересовал тысячи пользователей Twitter. Часть микроблогеров поддержали позицию автора. «Хорошо сказала, ведь вы не говорите: «Она мой муж, вы говорите, что она моя жена». Так зачем одеваться так?» — соглашается Port Harcourt info. «Потому что вы можете носить костюм и быть женщиной?», — возражает ей Lauren С.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сочли, что переодевание в мужчину и женщину идет вразрез с принципами гомосексуализма, стирающего границы между полами. Другие призывали оставить гомосексуалов в покое и дать им возможность самостоятельно выбирать костюмы для бракосочетания.

Некоторые упрекнули автора поста в разжигании ненависти на пустом месте. Пользователи поинтересовались, почему девушку так заботит, в чем женятся лесбиянки. Та заявила, что ей все равно, но микроблогеры ей не поверили. «Вы буквально потратили время на то, чтобы перейти на их профиль, сделать скриншот, опубликовать в интернете и посмотреть на реакцию. И это не влияет лично на вас. Я не понимаю менталитет людей, которые ненавидят тех, которых даже не знают», — сетует юзер с ником baby peach.

Девушку упрекнули в невежестве и попытке создать проблему на ровном месте. «Меня приводит в недоумение, что люди по-прежнему испытывают ненависть по этому поводу! Надеюсь, вы хорошо спали этой ночью, моя дорогая», — пишет 2bohray.

Автор записи ответила, что просто задала вопрос, получила ответы и не испытывает угрызений совести.