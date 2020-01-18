Пацанчик, ты с какова дома? Правящие династии Европы

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон

Несмотря на то, что в мы живем в мире, где все больше говорят про демократию и выборную систему, во многих странах все ещё сильны династические традиции. Все династии Европы похожи друг на друга. При этом каждая династия особенна по-своему.

Виндзоры (Великобритания), с 1917

Самая молодая

Британские монархи генеалогически представители Ганноверской и Саксен-Кобург-Готской династии, а более широко – Веттинов, имевших вотчины в Ганновере и Саксонии.

Во время Первой мировой войны король Георг V решил, что неправильно называться по-немецки и в 1917 году вышла прокламация, по которой членами нового дома Виндзоров были объявлены потомки королевы Виктории, представлявшей Ганноверскую династию, и принца Альберта по мужской линии – британские подданные, а в 1952 Елизавета II усовершенствовала документ в свою пользу, объявив членами дома и своих потомков, которые не являются потомками королевы Виктории и принца Альберта по мужской линии. То есть де факто с точки зрения нормальной монархической генеалогии принц Чарльз и его потомки не являются Виндзорами, династия прерывается на Елизавете II, а они относятся к Глюксбургской ветви Ольденбургского дома, которая правит в Дании и Норвегии, потому что муж Елизаветы принц Филипп оттуда. Кстати, русский император Петр III и все его потомство по мужской линии тоже – из Ольденбургского дома по крови.

Бернадоты (Швеция), с 1810

Самая революционная

Сын юриста из Гаскони Жан-Батист Бернадот выбрал военную карьеру и выбился в генералы во время французской революции. Отношения с Наполеоном у него с самого начала не сложились, честолюбивый гасконец считал себя лучше Бонапарта, но очень успешно воевал за императора. В 1810 году шведы предложили ему стать приемным сыном бездетного короля, и, после принятия им лютеранства, утвердили кронпринцем, а вскоре – регентом и фактическим правителем Швеции. Он вступил в союз с Россией и воевал против французов в 1813—1814 гг, лично возглавлял войска. Вот и нынешний правитель Карл XVI Густав очень похож на гасконца носом.

Глюксбурги (Дания, Норвегия), с 1825

Самая российская

Полное название династии – Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская. А сами они являются ветвью Ольденбургского дома, переплетения потомков которого чрезвычайно сложны, правили и в Дании, и в Норвегии, и в Греции, и в Прибалтике, и даже под фамилией Романовы – в России. Дело в том, что Петр III и его потомки по всем династическим правилам – как раз Глюксбург. В Дании на престоле Глюксбургов сейчас представляет Маргрете II, а в Норвегии – Харальд V.

Саксен-Кобург-Готская, с 1826

Самая сговорчивая

Род герцогов Саксен-Кобург-Готских ведет начало от древнего германского дома Веттинов. Как это было принято в XVIII-XIX веках, потомки разных немецких ответвлений древних правящих домов активно использовались в династических браках. И вот Саксен-Кобург-Готы не жалели своих отпрысков для общего дела. Первой эту традицию заложила Екатерина II, взяв в жены внуку Константину Павловичу герцогиню Юлиану (в России – Анну).

Потом уже Анна сосватала своего родственника Леопольда британской принцессе Шарлотте, а его сестра Виктория в браке с Эдуардом Кентским родила дочь Викторию, которая станет самой знаменитой британской королевой. А ее сын принц Альфред (1844—1900), герцог Эдинбургский, женился на великой княжне Марии Александровне, сестре Александра III. В 1893 г. принц унаследовал титул герцога Кобургского и вышло так что во главе германского рода оказались англичанин и русская. Их внучка принцесса Аликс стала женой Николая II. Саксен-Кобург-Готская династия генеалогически сейчас на британском престоле и полностью без всяких оговорок – на бельгийском в лице Филиппа Леопольда Людовика Мария.

Оранская династия (Нидерланды), с 1815

Самая невластолюбивая

Потомки славных Вильгельмов Оранских вернули себе влияние в Нидерландах только после окончательного разгрома Наполеона, когда Венский конгресс установил там монархическое правление. Женой второго короля Нидерландов Виллема II была сестра Александра I и дочь Павла I Анна Павловна, так что теперешний король – Виллем Александр – прапрапраправнук Павла I. Кроме того, современная королевская семья хотя и продолжает причислять себя к Оранской династии, на самом деле бабка Виллема Александра Юлиана относится к Мекленбургскому дому, а королева Беатрикс – к вестфальскому княжескому дому Липпе. Невластолюбивой эту династию можно назвать потому, что три предшествующих королевы отреклись от престола в пользу потомков.

Пармские Бурбоны (Люксембург), с 1964

Самая захудалая

В целом Пармская линия Бурбонов с свое время была довольно известной и честолюбивой итальянской династией, но она пришла почти в полный упадок с утратой своих вотчин в конце XIX века. Так бы она и прозябала, будучи более или менее успешной аристократической фамилией, но один из отпрысков Феликс женился на великой герцогине Люксембургской Шарлотте Оранской. Так Пармские Бурбоны стали правящей династией карликового государства Люксембург и ведут скромную жизнь, воспитывая детей, защищая дикую природу и сохраняя люксембургский язык. Не думать о хлебе насущном им позволяет статус оффшорной зоны и 200 банков на микространу.

Лихтенштейны (Лихтенштейн), с 1607

Самая знатная

За все время своей богатейшей истории – дом известен с XII века – не лезли в большую политику, возможно, потому что в самом начале поняли, что можно довольно быстро расстаться со всем. Они действовали медленно, осмотрительно, помогали сильным мира сего – дальновидно поставили на Габсбургов, создавали успешные союзы, легко меняли религию, то возглавляя лютеран, то возвращаясь в католичество. Получив статус имперских князей, Лихтенштейны не стремились породниться с чужеродными фамилиями, укрепляли свои династические связи в пределах Священной Римской империи.

Собственно, Лихтенштейн поначалу был второстепенным владением для них, которое они приобрели, так как сюзереном их был де юре император, чтобы войти в Рейхстаг и повысить свое политическое значение. Потом они породнились с Габсбургами, которые подтвердили их равнородность, и до сих пор Лихтенштейны отличаются большим вниманием к династическим связям, вступая в браки только со столбовыми дворянами. Стоит дополнить сказанное тем, что ВВП на душу населения в Лихтенштейне – второй в мире после Катара – 141000 долларов в год. Это не в последнюю очередь благодаря тому, что карликовое государство является налоговым убежищем, где разные компании могут скрываться от налогов своих стран, но не только. В Лихтенштейне процветающая высокотехнологическая промышленность.

Гримальди (Монако), с 1659

Самая безродная

Гримальди – один из четырех родов, которые правили Генуэзской республикой. Поскольку там проходили в XII – XIV вв постоянные стычки между сторонниками власти папы гибеллинами и императора – гвельфами , то Гримальди приходилось периодически бегать по близлежащей Европе. Так они и нашли для себя Монако. В 1659 году владельцы Монако приняли княжеский титул и получили от Людовика XIII титул герцогов де Валентинуа. Они почти все время проводили при французском дворе. Но это все в прошлом, а в 1733 году род в мужском колене пресекся, а те, что сейчас Гримальди – на самом деле происходят от герцога Эстутевиля, которого по брачному контракту владетели Монако обязали взять свою фамилию. Нынешний князь Альбер с сестрами и вовсе происходит от брака графа Полиньяка с незаконнорожденной дочерью князя Луи II, который правил в княжестве в 1922 – 1949 годах. Но недостаток знатности Альбер с лихвой окупает работающей на княжество публичностью.

Князья Андорры – епископы Урхельские, с VI века

Самая древняя

С 1278 года у Андорры два князя-правителя – епископ Урхельский и кто-то из Франции, сначала граф де Фуа, потом король Наварры, теперь и вовсе президент республики. Епископское правление – это исторический атавизм светского владычества католической церкви. Урхельская, или, правильнее, Уржельская епархия была основана еще в VI веке, и с тех пор епископы ведут свою родословную. Нынешний князь – епископ Жоан-Энрик Вивес-и-Сисилья – теолог, практикующий священник и общественный деятель. Но для нас особенный интерес в истории Андорры и епископов Уржельских представляет 1934 год, когда их с престола сдвинул русский авантюрист Борис Скосырев. Он приехал в Андорру, провозгласил себя королем, а то ли подговоренный, то ли подкупленный Генеральный Совет страны поддержал его. Новый король издал массу либеральных документов, но когда он решил сделать там игорную зону, прежде лояльный епископ взбунтовался. И хотя король Борис I объявил ему войну, он все же победил, позвав из Испании подкрепление из пяти национальных гвардейцев.

Испанские Бурбоны (с 1713)

Самая разветвленная

О том, что в последнее время испанские Бурбоны самые оскандалившиеся, знают все, но они еще и самые разветвленные из Бурбонов исторически. У них целых шесть боковых ветвей, в том числе самая значительная – Карлистская – от инфанта дона Карлоса Старшего. В начале XIX века он был самым чистым претендентом на испанский престол, но из-за прагматической санкции Фердинанда VII 1830 года, передавшего трон своей дочери Изабелле, остался не у дел. За Карлосом сформировалась сильная партия, он развязал две войны, получившие название карлистских (в третьей участвовал уже его внук Карлос Младший). Карлистское движение в Испании было весомым до 1970-ых годов, формально существует и сейчас, но в политике значения не имеет, хотя у них есть свой претендент на престол – Карлос Уго.

отсюда