В массовой аварии Павловском алтайской трассе столкнулись более десятка автомобилей обновлено

Несколько автомобилей получили очень серьезные повреждения

Сотрудники ГИБДД выехали на место массовой аварии неподалеку от Павловска. По предварительным данным, столкнулись более 10 автомобилей, очевидцы в соцсетях сообщают о погибших.

Среди участников аварии — автомобиль одного из банков

Авария произошла в разгар снежного шторма, который накрыл большую часть Алтайского края. Согласно сообщениям очевидцев, столкновение произошло примерно в 14:40 в 12 км от Павловска. По их подсчетам, на трассе столкнулись 12 автомобилей. По предварительной информации, есть погибшие и раненые. На месте работают сотрудники ГИБДД и ГУ МВД по Алтайскому краю, сейчас информация о происшествии уточняется.

Отметим, что 17 января в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. На момент аварии были перекрыты семь трасс регионального значения и одна федеральная. Однако дороги по направлению из Барнаула в Павловск среди них нет. Вместе с тем, согласно сообщениям очевидцев, участок дороги после аварии перекрыли.

Отметим, что глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев записал видеообращение в Instagram, в котором призвал водителей отказаться от дальних поездок. На ролике видно, что министра едва не сдувает с заснеженной трассы. «Видите, какие погодные условия?» — спросил Дементьев, и окружающая обстановка красноречиво говорит об опасности поездок.

UPD 15:49: По информации ГИБДД, столкновение произошло в районе поселка Урожайный Павловского района. В результате, по предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы. На данный момент известно только то, что в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.