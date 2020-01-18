«Видимо, на шопинг ездила»: Ксения Собчак резко ответила на критику Божены Рынской по поводу отдыха в Куршевеле

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Телеведущая Ксения Собчак и журналистка Божена Рынска поспорили об отдыхе в Куршевеле. Не так давно звезда проекта “Дом-2” отдохнула на лыжном курорте вместе с мужем – режиссером Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Ксения Собчак, в свою очередь, ответила на критику Рынской. Коллега, по ее мнению, ничего не смыслит в горнолыжных курортах, а в Аспен она ездила, только чтобы “развести мужа на шопинг”, добавила телеведущая, “а не кататься, поэтому и тема эскортниц так раздражает, видимо”. Горы там слишком высокие и вредят здоровью, долины разделены, нет “мишленовских” или каких-либо презентабельных ресторанов. Единственное, с чем согласилась Собчак, так это с наличием множества магазинов.