Встречи на берегу Персидского Залива: Леонид Кулагин

Share Tweet Share Share Email CommentsВстречи на берегу Персидского залива – одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.

Леонид Кулагин – актер и режиссер, столь редкое явление в советском, да, и в российском кинематографе, что трудно искать какие-то сравнения настолько он аристократично самобытен. Может быть со мной многие не согласятся, но, лично мне, он очень напоминает французского актера Жана Габена. И не только внешне. Виктор Божович очень точно подметил, что «Сквозь все метаморфозы габеновского героя просматривается единство человеческой души».

То же самое можно сказать и о Леониде Кулагине. Его фильмография включает столько ролей, столько резких поворотов от исторических персонажей к ярким портретам наших современников, что «единство человеческой души» раскрывается во всей своей, я бы сказал, исторической глубине.

Впервые зрители увидели актера в главной роли в экранизации романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо», которую снял режиссер Андрей Кончаловский.

Это было знаковым началом, и произведение, и великий режиссер, и партнерша – звезда мирового кинематографа Беата Тышкевич.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что одним из самых необычных и ярких кинопроектов Кулагина явился первый российский детективный реалити-сериал «Кулагин и партнеры». Это увлекательный кинорассказ, использующий художественные приёмы с игрой актёров и реконструкцию документального кино. Насколько мне известно, это единственный случай в истории, когда именем актера назван сериал, не сходящий с экранов десятилетие.

Наши встречи на берегу Персидского залива носили одновременно дружеский и, я бы сказал, творческий характер. Леонид привез мне очень трогательные подарки из России – хлеб, творог, сметану. Это было очень символично и очень по-человечески тонко. В дали от Родины, мы больше всего скучаем по привычным с детства вещам, ощущениям на уровне вкуса, запаха. Кулагин угадал главное, что может меня порадовать после более чем 10 лет жизни в арабском краю. В тоже время он сделал замечательный подарок в пространстве моих творческих исканий, но об этом чуть позже.

Бытовые моменты общения ценны, как правило своей естественностью, искренностью, которая делает любую беседу праздником. Я пригласил Леонида в свой ресторан «Казань», помня слова замечательного актера эстрады Карена Аванесяна, который сказал: «глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза. Это твоя заслуга». Я вынужден был его поправить – «это наша общая заслуга, все мы по-прежнему понимаем друга-друга с полу слова».

О том, что татарская кухня – одна из самых лучших в мире, спорить, думаю никто не будет. Но ресторан «Казань» где царит дух дружбы, основанной на единой исторической судьбе многих народов – это, то место, где я люблю беседовать за по-татарски щедро накрытым столом.

Многие скажут – ностальгия по прошлому, попытка вернуть давно разорванные связи между людьми, культурами народов давно утраченной страны. Нет, поверьте, моя «Казань» (и я в этом глубоко убежден) все эти годы пока я живу в ОАЭ, была неким прообразом будущего дома, куда может прийти прибалт, среднеазиат, россиянин, и сесть за один стол.

В тот раз, когда мы с Леонидом зашли выпить чаю, с нами за столом сидели народный артист Республики Татарстан Жавит Шакиров и депутат городской думы (г. Казань) Марат Нуриев. Я всегда говорил и говорю своим детям и внукам: живое общение – это лучшая школа познания мира. В сущности, это некая система образования, которая требует только душевного настроя.

Творческая составляющая нашего общения с Леонидом Кулагиным была связана с моей работой над книгой «Ислам и мир: Восток глазами классиков» и, в частности, с изучением богатого творческого наследия Иоганна Вольфганга фон Гёте. Леонид дал мне по-новому услышать главный посыл Гете в его знаменитом «Западно-восточным диване», что стало для меня поистине редким подарком.

В своих исследованиях главных смыслов «Западно-восточного дивана» Гете я писал: «Романтических героев в «Западно-восточном диване» много — но мы остановим свое внимание лишь на нескольких, выделив каждому место в канве наших рассуждений. Начнем с того, что главным из них является сам мусульманский Восток во всем своем многообразии и переменчивости, во всей своей таинственности и страстности, неповторимости и загадочности.

С приглашения Гете отправимся в этот путь.Север, Запад, Юг в развале,Пали троны, царства пали.На Восток отправься дальний…Воздух пить патриархальный ……………………………….

В мир, где ясным, мудрым слогомСмертный вел беседу с богом,Обретал без мук, без болиСвет небес в земном глаголе.В мир, где предкам уваженье,Где чужое — в небреженье,Где просторно вере правой,Тесно мудрости лукавой,И где слово вечно ново,Ибо устным было слово».(Подробнее см. https://www.islam-portal.ru/novosti/105/6965/)И как это символично, когда выдающийся российский актер Леонид Кулагин, на берегу Персидского залива читает оду духовному миру Востока, еще раз этим самым доказывая, что «единство человеческой души» – это главная суть любого настоящего творчества, подлинной свободы, не знающей границ и ограничений.

Видео сюжеты о встречах с Леонидом Кулагиным на берегу Персидского залива:

Исмагил Шангареев, Анкара, 2020 г.