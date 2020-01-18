Заворотнюк заметили здоровой на отдыхе в Таиланде (фото)

Share Tweet Share Share Email Comments Недавно на одном из курортов Таиланда фанаты заметили здоровую Анастасию Заворотнюк. Примечательно, что по официальным данным, женщина находится в реанимации в одной из столичных клиник Москвы.

Новости сегодня, 18.01.2020, об Анастасии Заворотнюк

На случайном снимке актриса проводит выходные с супругом – Петром Чернышевым и не подозревает, что попала под прицел камеры. И хоть однозначно опознать Заворотнюк сложно, девушка на фото сильно похожа на любимую «няню». Телосложение, осанка, общий вид фигуры, смуглая кожа и темные волосы – все напоминает Анастасию Заворотнюк. Даже купальник в классическом и выдержанном стиле, как любит актриса. При этом не удивительно, что очередное фото попало в Сеть из анонимного источника – женщина и раньше предпочитала держать свою жизнь в секрете.

Предполагается, что случайную фотографию, на которой запечатлена Заворотнюк сделало российское или иностранное турагентство. Подобные пейзажи наблюдаются и на других рекламных январских снимках. А также, возможно, что дочь актрисы – Анна находилась в это время на отдыхе с матерью. В последнее время девушка часто хвастает путешествиями в Instagram. Похоже на обман ценою в жизнь, или Заворотнюк и вправду лежит в больнице, а заметили здоровой в Таиланде другую женщину. Но все-таки хочется верить, что актриса сейчас действительно проводит время на курорте: счастливая и здоровая.