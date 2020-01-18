Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну

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Премьер-министр Норвегии Эрна СульбергФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В правящей коалиции Норвегии разгорелся кризис после того, как власти разрешили женщине, связанной с террористической группировкой «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), вернуться назад в страну. Об этом пишет издание Daily Mail.

На этой неделе власти, руководствуясь гуманитарными ценностями, разрешили 29-летней террористке и ее двум детям трех и пяти лет репатриироваться из Ирака. По прибытии в Норвегию ее арестуют, а детям назначат опекуна.

Однако такое решение премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг осудили члены антиэмиграционной Партии прогресса, которая входит в правящую коалицию во главе с партией консерваторов. Они заявили, что решение вернуть в страну человека, связанного с террористами, неприемлемо .В опубликованном на сайте партии заявлении отмечается, что Сульберг не заботится о безопасности Норвегии.

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Как пишет издание, премьер-министр может поплатиться своей должностью за такое решение. В случае выхода из коалиционного правительства Партии прогресса, Сульберг будет вынуждена назначить досрочные выборы в стране.