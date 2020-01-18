Власти Турции делегировали РФ расследование жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье

«Власти Турции приняли решение делегировать расследование происшествия государству эксплуатанта. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — цитирует комитет ТАСС.

Напомним, что 10 января лайнер А321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросил экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолёта от удара деформировало фюзеляж. Рейс выполнялся без пассажиров. Находившийся на борту экипаж воздушного судна не пострадал.