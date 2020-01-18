Самые лучшие рестораны советской Москвы

Для рядового советского гражданина поход в ресторан был недоступной роскошью.

Причём закрытыми и «кастовыми» были не только фешенебельные заведения с безупречным обслуживанием, но и места с посредственной кухней и вороватыми официантами.

«Прага»

«Прага» — этот роскошный ресторан на Арбате очень любила советская элита: в нём неоднократно бывали Алла Пугачёва и Евгений Болдин, а Галина Брежнева часто отмечала на тамошней антресоли в зимнем саду свой день рождения и устраивала камерные вечеринки в честь 8 марта.

«Прага» была единственным заведением, в котором подавали продукты из Чехословакии: сосиски, копчёные шпикачки и чешское пиво.

Также там можно было отведать биточки с креветками и ветчиной и фирменный Пражский салат с грибами. Кстати, всю посуду, мебель и предметы интерьера тоже заказывали из Чехословакии, а поваров нанимали только самого высокого разряда: 5 или 6. Любопытно, что в XIX веке этот ресторан класса «люкс», названный в честь столицы Чехии, был захудалым трактиром для извозчиков, которые называли его «Брага».

«Арагви»

«Арагви» — этот ресторан грузинской кухни, открытый в 1938 году, был расположен в здании бывшей гостиницы «Дрезден», в котором часто бывали Роберт Шуман, Тургенев и Некрасов.

Одним из завсегдатаев «Арагви» был Лаврентий Берия: он, разумеется, обедал не в общем зале, а в отдельном кабинете.

Туда же, дабы отведать цыпленка табака, захаживала и Фаина Георгиевна Раневская. «Арагви» славился именно своими фирменными мясными блюдами: там можно было заказать шашлык по-карски (почечная часть на косточке) и по-гусарски (баранина, прослоенная салом).

«Советский»

«Советский» — официальный правительственный ресторан при одноименной гостинице, расположенный в перестроенном здании легендарного «Яра», трюфели и телятину которого с воодушевлением вспоминал Пушкин.

В разное время здесь обедали Маргарит Тэтчер, Индира Ганди, Мирей Матье, Арнольд Шварцнеггер и другие именитые гости.

«Жил в гостинице «Советской» несоветский человек», — иронически пел Высоцкий о статусности этого места. Кстати, 1950-е годы оно ненадолго стало домом для Василия Сталина. Примечательно, что в ресторане, помимо правительственной и творческой элиты, часто кутили хоккеисты, — возможно, эта традиция закрепилась там на многие годы именно благодаря сыну вождя.

«Арбат»

«Арбат» — этот ресторан класса «люкс», открытый в 1967 году, считался одним из самых крупных в Европе (в нём было 2000 посадочных мест) и даже попал в Книгу Рекордов Гиннеса. Кстати, именно в нём начинали свою певческую карьеру Ирина Аллегрова и Марина Хлебникова.

В 1982 году это заведение удостоилось премии за лучшее обслуживание банкетов высокопоставленных лиц.

Впрочем, «Арбат» прославился не столько своей вместительностью и приверженностью к классическим традициям русской кухни, сколько более чем откровенным варьете, разбивающим стереотипы об отсутствии секса в СССР. Примечательно, что именно этот ресторан бил все рекорды по наплыву ночных бабочек.

Ресторан при ЦДЛ

Ресторан при Центральном доме Литераторов — закрытое заведение для писательской богемы, которое режиссёр Сергей Соловьёв окрестил «оазисом интеллектуального пьянства». В нём часто бывали Михаил Светлов, Аркадий Арканов, Григорий Горин, братья Вайнеры, Василий Аксёнов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Булат Окуджава.

В стенах этого заведения не только обсуждали проблемы творчества и заводили новые знакомства, но и клеймили неугодных писателей.

При этом, несмотря на все кулуарные интриги и неприятные инциденты, ресторан славился своей винной картой и фирменным блюдом — мясом на углях. Кроме того, его директору (единственному в Москве!) разрешалось закупать свежую зелень на рынках, в то время как иные довольствовались лежалым товаром с овощебаз.

Ресторан при «Интуристе»

Ресторан при гостинице «Интурист» — очень популярное в 1970—1980-х годах и абсолютно недоступное для советских граждан валютное заведение, рай для фарцовки, попасть в который можно было только по приглашению иностранцев. За расплату долларами грозили реальные сроки, так что честным труженикам было невозможно даже поглазеть на яркие витрины. Помимо классической кухни, в ресторане подавались и экзотические блюда, вроде ананасов в шампанском—таковы были представления советских граждан о буржуазной dolce vita.

«Седьмое небо»

«Седьмое небо» — яркая достопримечательность советской Москвы, трёхэтажный ресторан, расположенный в Останкинской телебашне на 320-метровой высоте. В него беспрепятственно могли попасть представители советской элиты и передовики, получавшие приглашения.

Впрочем, в то время, когда ресторан не был закрыт на спецобслуживание, в нём можно было отведать комплексный обед.

Меню было незатейливым: бутерброды с колбасой, котлеты, жульены, воланы с чёрной икрой и салат «Столичный», — список блюд, по свидетельствам очевидцев, не менялся годами. Качество кухни тоже было не на высоте: собственно, в самом ресторане ничего не готовили из соображений пожарной безопасности, а только разогревали еду.

«Узбекистан»

«Узбекистан» — первый ресторан среднеазиатской кухни в Москве, снискавший популярность в богемных кругах. Поваров приглашали только из Ташкента, а чтобы занять столик на вечер, люди занимали очередь с 11 утра. «Кто-то, в доску пьян, стучался в ресторан «Узбекистан», куда его, конечно, не пускали», — так писал о нём Евтушенко. При кафе также была открыта кулинарная лавка, в которой продавались чебуреки, торты и восточные сладости, очень популярные в народе.