Пять верных способов, как узнать свое будущее

Желание узнать свое будущее, имя супруга, количество детей – это самое естественное желание женщины. Предвидеть события, которые произойдут завтра, послезавтра, через два, три дня, хотя бы через год пытались многие ученые, пророки, астрологи. Великие пророчества часто сбывались. Они предрекали природные катастрофы, исчезновение цивилизаций. Но слова пророков не отличались и не отличаются конкретностью.

Есть ли надежный способ, как узнать свое будущее наиболее верно и точно? К таким методам относят гадания на картах, на кофейной гуще, по зеркалу. Еще не придуманы более действенные методы.

Нумерология

Какой бы из методов, как узнать свое будущее, не был выбран, главное гадать ночью. Тот или иной результат гадания, по мнению экспертов, может воодушевить человека и тем самым подвигнуть его на осуществление своего будущего. Нумерология – это наука о цифрах, в основе которой лежит учение пифагорейцев. При помощи девяти цифр создается определенный код. Согласно нумерологии у каждой буквы в алфавите есть свой порядковый номер. Свою судьбу можно узнать по имени. Например, имя Анна вычисляется таким образом: 1+15+15+1=32=3+2=5. Теперь только стоит заглянуть в таблицу значения чисел.

Значение чисел

Более точный способ, как узнать свое будущее, задействовать не только имя, но фамилию и отчество. В определении судьбы поможет таблица значения чисел:

1 – число, которое сочетается с любым типом души и судьбы;

2 – число, которое приносит мир и спокойствие;

3 – делает человека известным;

4 – приносит неудачу;

5 – приносит гармонию в семью;

6 – наделяет воображением, творческим мышлением;

7 – число первопроходцев;

8 – приносит одиночество и трудности

9 – наделяет силой воли к борьбе.

Если после гадания получился плохой результат, то его можно изменить, например, взять фамилию мужа. Код судьбы можно посчитать, если взять число, месяц и год рождения, например, 24.5.1984: 24+5=29+1984=2013=6.

Гадание по зеркалу и расческе

Гадания по зеркалу и расческе – это не только способ, как узнать свое будущее, но и гадание на суженого. Необходимо приготовить следующий инвентарь: зеркало с ножкой и свечи, число которых должно быть четным. Нужно дождаться полночи и сесть перед зеркалом. Ровно в 12 часов при зажженных свечах нужно произнести фразу: Суженый-ряженый, покажись. В глубине отражения должна появиться тень или лицо будущего мужа. Его нельзя долго разглядывать. Следует сразу погасить свечи и отвернуться или накрыть зеркало. Согласно древнему поверью, тот, кто не успеет закрыть зеркало вовремя, будет утащен в другой мир. Ведь зеркало, как гладь воды, открывает ворота в потусторонний мир. К более безопасному методу относится гадание по расческе. Под голову кладется расческа и произносится: Суженый-ряженый, приди расчеши.

Гадание на кофейной гуще

Для гадания на кофе понадобится фарфоровая пиала или чашка, 2 ст. ложки кофе крупного помола, 1 ст. ложка кофе мелкого помола. После того как сварится кофе, оно наливается в чашку. Нужно выдержать 3-5 минут, чтобы кофе настоялось. Гадающий выпивает его. На дне остается осадок. Чашка вертится по часовой стрелке, затем резко переворачивается вверх дном и обратно. Информацию нужно искать в пятнах гущи на стенках чаши. Именно они говорят о будущем. Пятна, лежащие ниже, на дне и внизу стенок, говорят о прошлом. Нужно присмотреться к пятнам и сравнить значение с возникающей ассоциацией.

Значение пятен

1. Бабочка означает флирт;

2. Ключ – многообещающее будущее;

3. Звезда – избавление от проблемы, от неприятного знакомого;

4. Колесо – поездка, приключение;

5. Кольцо – встреча с суженым, помолвка, свадьба;

6. Дуга – опасный враг;

7. Лилия – крепкая дружба и любовь;

8. Роза – свадьба;

9. Дом – спокойствие в личной жизни;

10. Фиалка – выгодная женитьба или замужество.

Гадание на бобах

Для гадания на бобах понадобится холщовый мешок, 10 черных, 10 пестрых и 10 белых фасолей. Бобы нужно сложить в мешочек и загадать вопрос. При этом вопрос должен звучать таким образом, чтобы на него можно было ответить только «да» или «нет». Затем нужно вытащить наугад несколько штучек. Если среди фасолей большинство черных, то ответ на вопрос отрицательный. Если больше белых бобов, то ответ положительный или нужно двигаться в выбранном направлении. Если преобладают разноцветные бобы, то результат зависит от прилагаемых усилий и желания разрешить проблему.

Гадание на картах

Для гадания нужно взять колоду карт, только новую. Вариантов гаданий существует бесчисленное множество. Но начинающим желательно использовать самые простые гадания. Нужно взять полную колоду и перетасовать ее. Из середины достается одна карта и выбирается дама или король той же масти. Если судьба предсказывается женщине, то выбирается дама. Если гадает мужчина или мужчине, то соответственно выбирается король. Дама кладется на стол и окружается 9 картами, которые снимаются сверху колоды. Именно по этим картам и предсказывается будущее. Ниже приведены значения возможных выпавших карт.

Толкование карт

Бубны

1. Туз – задуманное не осуществится;

2. Король – остерегаться обмана;

3. Дама – оскорбление на работе или дома;

4. Валет – необоснованная ревность;

5. Десятка – труд поможет избавиться от грусти;

6. Девятка – скорое избавление от тоски;

7. Восьмерка – радостные новости;

8. Семерка – изменение жизни к лучшему;

9. Шестерка – измена близкого человека.

Черви

1. Туз – сильная любовь;

2. Король – успех в делах;

3. Дама – скрытое наблюдение, неприязнь;

4. Валет – желанный гость;

5. Десятка – нужно загадать повторно;

6. Девятка – горячая любовь мужа или парня;

7. Восьмерка – новый друг, который решит судьбу;

8. Семерка – не нужно играть с огнем;

9. Шестерка – неприятности.

Трефы

1. Туз – ошибочное решение;

2. Король – необходимо поторопиться;

3. Дама – награда за терпение и труд;

4. Валет – печаль, страдания по вине любимого;

5. Десятка – роковая дружба;

6. Девятка – печальное известие;

7. Восьмерка – болезнь близкого человека;

8. Семерка – похвала;

9. Шестерка – случится ожидаемое.

Пики

1. Туз – верить в сказанное;

2. Король – приятное известие;

3. Дама – скорое исполнение желания;

4. Валет – напрасные хлопоты;

5. Десятка – большое счастье;

6. Девятка – нельзя раскрывать тайну;

7. Восьмерка – близкая опасность;

8. Семерка – расплата за грехи;

9. Шестерка – руководствоваться разумом, а не чувствами.