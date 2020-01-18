Ламбаргуни за два куни: козочка-варикозочка Ревва довел до рвоты Харламова в Comedy Club (ВИДЕО)

По задумке, альфонс на пути к богатству столкнулся с множеством трудностей.

В Instagram Comedy Club появился номер из золотой коллекции, где в главных ролях перед зрителями предстали Гарик Харламов и Александр Ревва. Первый примерил на себя роли альфонса, а второй стал богатой, но старой бабкой, жаждущей внимания молодого кавалера.

По сценарию номера, альфонс задумал дождаться смерти престарелой жены, и, завладев ее многомиллионным состояния, отправиться путешествовать со своей реальной возлюбленной по всему иецхэзжн миру и жить без забот.

"Людмила девочка моя! Послушай, я уже практически все сделал, да. Я уже практически мультимиллионер. Она уже практически написала мою фамилию в завещании. Ей осталось совсем немного, ну два, три, пять дней и все! И мы будем богаты… мы будем веселится! Ой, подожди — эта старая тварь уже здесь", — говорит Гарик по телефону с возлюбленной и тут откуда не возьмись появляется "старуха-Ревва".

На пути к цели Харламов встречается со множеством препятствий в виде постоянного превозмогая над собой дабы сказать ей комплименты, называя ее "девчюшечкой из далеких дней", "простоквашинка", "сухофруктик с косточками", "козочка-варикозочка", поднимая с пола ее грудь и накручивает ее на шею страхе.

"Ну перестань, ну что ты делаешь, мы же жарко… Ты словно доллар, а я рубль", — говорит ему в ответ старуха.

Однако основной сложностью для него становится сексуальные утехи, к которым ему многократно склоняла богатая пенсионерка. Даже при воспоминании о них его тут же пробивало на рвоту. Так, в годовщину "первого секса" мультимиллионерша подарила альфонсу спорткар, взамен потребовала расплату.

"Ламбаргуни за два куни", — говорит, заигрывая, бабуся, после чего Гарика вновь стошнило.

Она же к слову говоря, бабка не промах, и удовлетворившись ухажёром, решила так сказать проверить его верность на прочность, разорвав составленное на днях завещание.

"Покувыркаемся еще и то правда", — торжествующе говорит бабка.

Ошарашенный поступком бабки Харламов требует скотч или клей, заподозрив что-то неладное пенсионерка инсценирует свое банкротство, что по вновь повергает в шок альфонса.

"Что… что ты говоришь старая тварь. Какая ты нищая… Я что, с*ка, блевал год просто так что-ли? Я тебе куни делал и плакал по ночам, каждую ночь!!! Где мои деньги?", — кричит на мультимиллонершу-Ревву Гарик-альфонс.

Смекнувшая все героиня тут же сообщила, что все придумала специально, дабы проверить своего ухажёра перед свадьбой. В результате проверку он не прошел.

Фанаты остались в восторге от увиденного.

"Да-да, всем бы такую девчушку", — пишет quotes_for_you_ru.

"Это же Галкин и Пугачиха", — шутит murtazinradif.

"Напоминает звездную любоф Галкина… ", — вторит kostiaboyko12345.

"Куни за ламбаргуни обожаю этот номер", — восторгается irina_sokoloffa

"Прохор и как её", — напомнил очередное сходство katrina_st_27.