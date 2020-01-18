Звукопоглощающие панели для стен Akusto Wall C: особенности монтажа

Рынок отделочных материалов постоянно развивается и предлагает потребителям инновационные решения, позволяющие достигать новых вершин комфорта и эстетичности помещений. Одним из мейнстримов отделки последних лет является использование звукопоглощающих стеновых плит.

Акустические стеновые панели: область применения

Применение акустических плит позволяет стабилизировать звуковое поле в помещениях с конструктивными особенностями и различного целевого использования. При этом они отвечают ряду других требований:

Большие помещения производственного или офисного назначения. Большие площади сопровождаются высоким уровнем шума вследствие работы оборудования или большого числа людей. Конструкции из звукопоглощающих материалов способствуют значительному снижению уровню нагрузки на слух человека;

Спортивные объекты часто имеют высокие потолки, которые способствуют накоплению большого эха, а также выдвигают особые требования к ударопрочности отделочных материалов. Этим требованиям соответствуют панели из звукопоглощающих материалов;

Акустические панели находят применение в объектах здравоохранения и образовательных учреждениях. Изготовленные из каменной ваты или стекловолокна, эти огнестойкие панели отвечают требованиям санитарной безопасности, удобны в уборке.

Одним из лидеров отрасли является шведская компания Ecophon с официальным представительством в России. Стеновые панели Akusto Wall активно применяются на различных объектах по всему миру.

Панели из стеклохолста: монтаж и уход

Панели марки Akusto Wall изготавливаются из высокопрочного стекловолокна. Его лицевая сторона покрывается микропористым покрытием белого цвета. В зависимости от требований к панели в линейке представлены:

Ecophon Akusto Wall Texona с верхним покрытием из текстильной стеклоткани – более ударопрочный вариант панелей;

Ecophon Akusto Wall Super G с ударопрочной стеклотканью для помещений с высокой степенью износа.

Для выбора других вариантов отделочных плит предлагаем изучить ассортимент на сайте.

Панели Ecophon Akusto Wall серии C предполагают монтаж на скрытую подвесную систему. В этом случае профили из анодированного алюминия, на которые навешиваются панели, не видны. Между панелями остается небольшой зазор, благодаря которому возможен демонтаж панели для ее замены или доступа к коммуникациям.