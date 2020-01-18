Навка на Мальдивах покорила Сеть неожиданным навыком (ВИДЕО)

Отдыхающей на Мальдивах Навке посоветовали "быть скромнее".

После напряженных трудовых будней в новогодние праздники фигуристка и супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка отправилась на заслуженный отдых на Мальдивы вместе со своей дочерью, которая впервые выступила на льду не в качестве спортсменки, а как настоящая артистка.

Во время отдыха она перво-наперво вернулась к занятиям йогой, а также поделилась нежным фото с дочерью Надей на фоне иецхэзжн красивого романтического пейзажа. Татьяна сопроводила фото лаконичной подписью – "Обычное мальдивское утро".

Некоторые фолловеры Татьяны Навки увидели в этой публикации признаки надменности, посоветовав ей быть скромнее, поскольку такое поведения вовсе не красит фигуристку.

"Надо быть скромнее, даже при всех ваших заслугах! Вы забываете свой главный статус! Жены! Это и тревожит простой народ", — написал кто-то из фолловеров.

Назвав критику в свой адрес жуткой, Навка призвала всех недовольных отписаться от нее, приступила к активной части времяпрепровождения. Фигуристка прокатилась на водных лыжах, причем сделал это с успехом, поразив фанатов своим умением.

"И это я тоже Ооооообожаю!!!! Жаль нет водных коньков, а то и их бы освоила с удовольствием!!", — подписала ролик Навка.

Примечательно, что эта публикация стала ровно противоположной по реакции у подписчиков, вызвав у них восторг.

"Красотка во всём ….думаю так подумали миллионы мужчин и конечно два миллиона женщин:)", "Танечка это просто нереально круто…как так что для Вас нет никакх препятствий…вы. Нереально крутая", "Татьяна,вам нет равных))))везде вы хороша)", — пишут поклонники Навки.