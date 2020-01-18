Алтайские поставщики разорившегося Холидея рискуют обанкротиться из-за законодательной коллизии

Поставщики обанкротившегося сибирского ритейлера ООО «Компания «Холидей» из Алтайского края опасаются разориться вслед за ним из-за действий конкурсного управляющего Трофима Кузнецова. Тот направил в суд массу исков с требованием вернуть полученные от «Холидея» деньги за поставленные товары. При этом с точки зрения законодательства Кузнецов оказывается прав, о чем свидетельствуют уже завершившиеся суды по аналогичным искам.

Свои опасения поставщики изложили в письме, направленном полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло. Копию документа опубликовало сообщество Barnaul22 «ВКонтакте». Представители 49 компаний по всей Сибири, в том числе и из Алтайского края («Парфюм-Алтай», «Алтайские колбасы», «Терминал-Барнаул» и др.) сообщают полпреду о своей озабоченности действиями конкурсного управляющего, который стремится оспорить сделки ритейлера в суде. Компании поставили ритейлеру товар и получили от него оплату, а теперь Гончаров требует вернуть эти деньги в конкурсную массу. Эту инициативу поддерживают и основные кредиторы «Холидея». Суммы требований к компаниям колеблются от 0,5 млн рублей до 30 млн рублей. Как опасаются предприниматели, подобное поведение конкурсного управляющего ритейлера-банкрота может повлечь за собой разорение многих фирм.

Предприниматели просят полпреда разобраться в ситуации и предпринять необходимые действия, чтобы не допустить массового банкротства бизнеса в Сибири. Помимо Меняйло письмо с обращением получили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также президенты банков-кредиторов «Холидея».

Между тем подобные действия конкурсного управляющего продиктованы законодательством о банкротстве. Суммы, которые управляющий взыскивает с предприятий, обращаются в конкурсную массу с восстановлением задолженностей перед поставщиками. Например, с красноярского ООО «Альт-Полимер» истец пытается взыскать 667 042 рубля, с ООО «Торгсиб» — 7,2 млн рублей, с ООО «Константа» — 4 млн рублей и т.д.

Напомним, «Холидей» был одним из крупнейших ритейлеров в Сибири. В 2017 году компания выставила на продажу все свои супермаркеты и гипермаркеты — более 150 объектов общей площадью около 300 тысяч кв. м. В Барнауле ритейлер также принялся избавляться от площадей. Эти события стали предвестниками банкротства компании. Владелец сети Николай Скороходов озвучивал надежду закрыть все обязательства перед кредиторами, крупнейшими из которых были «Россельхозбанк», «Альфа-банк», Сбербанк и «Газпромбанк». Однако в феврале 2019 года «Холидей» все же был признан банкротом.