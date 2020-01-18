Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.

Ранее Хаменеи назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «позором» США, которые «поступили как трусы», которые «не смогут восстановить свой утраченный имидж».

«Так называемый «верховный лидер» Ирана, который в последнее время не был уж таким верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и ​​Европе. Их (Ирана) экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами», — написал Трамп в своём Twitter.