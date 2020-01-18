Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи

КАИР, 18 янв — РИА Новости. Турция поставила правительству национального согласия в Ливии системы ПВО для защиты аэропорта Митига, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари, слова которого приводит египетский информационный портал «Аль-Ахрам».

«Мы зафиксировали, что было установлена система ПВО в аэропорту Митига», — сказал аль-Мисмари. По его словам, также во время действия прекращения огня в Ливию морем и на авиатранспорте были доставлены боевики и вооружение для сил правительства национального единства в Триполи.

Аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА продолжает придерживаться договоренности о прекращении огня.