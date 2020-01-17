Верховный суд Крыма отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков

Речь идёт об экипаже трёх кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили государственную границу России.

Верховный суд Крыма не удовлетворил ни одну из апелляций на арест украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Всего на рассмотрение было подано 20 апелляционных жалоб на решение Киевского суда Симферополя, причём часть из них не была удовлетворена несколькими днями ранее. Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года.