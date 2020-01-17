Сколько стоит подавить рвотный рефлекс? Самые гадкие испытания из телешоу «Фактор страха»

Глядя на некоторые современные реалити-шоу, невольно закрадывается мысль о том, что со времен гладиаторских боев в мире не слишком многое изменилось, и единственным безотказным и проверенным способом завоевать заветные рейтинги и любовь телезрителей остается старое доброе «Дайте народу больше мяса!». Одним из ярчайших примеров подобных экстремальных порождений индустрии развлечений является знаменитое американское шоу «Фактор страха», которое успешно держалось в эфире более пяти лет.

Главная фишка «Фактора» заключалась в том, что десяти «счастливым» участникам за увесистый денежный приз предлагали делать перед камерами нечто такое, на что в здравом уме не решится ни один здравомыслящий человек. Итак, уберите ваших детей от наших голубых экранов, потому что сегодня мы подготовили для вас по-настоящему шокирующую подборку самых мерзких и тошнотворных «испытаний» за всю историю существования реалити-шоу. А на что вы готовы пойти за пятьдесят тысяч долларов?

Здесь будет кровь

Начнем, пожалуй, с самого легкого. В одном из выпусков программы сценаристы и постановщики подготовили для отчаянных конкурсантов нечто среднее между скотобойней, фильмом ужасов и ночным кошмаром санэпидемстанции. Для того чтобы на шаг приблизиться к заветному чемодану с «зелеными президентами», участникам программы под прицелом камер пришлось в прямом смысле слова нырнуть в 200-литровую бочку, наполненную свежей коровьей кровью. Само собой разумеется, выпуск собрал сумасшедшие рейтинги, ведь что может быть лучше, чем, сидя в уютном домашнем кресле, наблюдать за людьми, с ног до головы покрытыми кровью в лучших традициях «Техасской резни бензопилой»?

«Добрая тетя нажала педаль»

Если вам показалось, что свежая кровь – это самое худшая жидкость, в которой люди готовы искупнуться за деньги, то мы вас разочаруем. В другом выпуске популярного реалити-шоу сценаристы решили зайти так далеко, что сами искренне удивились, как подобную креативную задумку пропустили продюсеры. Очередной десятке желающих срубить легких денег предложили разделиться на пары, после чего одного «счастливчика» приковали наручниками внутри стеклянной трубы, а другого отправили ползать по той самой трубе в поисках ключа. И да, все бы было вполне цивильно, если бы ни одна маленькая деталь. Во время этого занимательного «квеста», прямо как в старом добром детском стишке, добрая тетя нажала на педаль слива, и на головы обоих героев щедро полились сотни литров свежих канализационных нечистот. Причем, нет, это была не просто грязная вода, а самые настоящие помои с плавающим в них сами знаете чем.

Что не стоит тащить в рот?

Для того чтобы окончательно добить такие понятия, как «гигиена» и «санитария», сценаристы «Фактора» в лучших традициях шоу подсунули своим участников нечто такое, после чего большинство обычных людей непременно испытали бы легкий дискомфорт в районе желудка. В качестве «утешительного приза» за перенесенные горести и лишения сценаристы подготовили участникам программы небольшой съедобный сюрприз. Если, конечно, можно назвать съедобной пиццу с начинкой из засохшей коровьей желчи, спекшейся крови, протухшего сыра, живых червей и вырванных рыбьих глаз. И да, они действительно это ели.

Парное молочко

Честно говоря, после пиццы с червями мало что уже покажется по-настоящему тошнотворным. Но как насчет такого? В качестве одного из отборочных испытаний участникам шоу предложили попробовать себя в роли веселого молочника и подоить козу, правда, подоить не совсем обычным способом. Пяти парням и пяти девушкам нужно было набрать полный рот козьего молока, скажем так, прямо от первоа, после чего сплевывать его в бутылку, а когда емкость наполниться, залпом выпить все это счастье за здоровье сценаристов. Естественно, все это на глазах у многомиллионной аудитории.

18+

Как оказалось, даже у продюсеров «Фактора страха» нашлась своя внутренняя черта, которую нельзя переступать. Правда, спохватились эти самые продюсеры слишком поздно, и все, что они успели сделать, это запретить выход уже отснятого материала с участием настоящих людей в эфир. И да, именно из-за этого эпизода канал принял решение о том, чтобы раз и навсегда закрыть скандальное шоу. Что же там такого было? Вы уверены, что хотите это знать? А ладно, мы в любом случае вам расскажем. И так, в последнем сезоне «Фактора страха» команда шоу радостно сняла эпизод под названием «Ослик Иа», в котором участникам пришлось выпить стакан ослиной мочи и стакан свежесобранного ослиного генетического материала. Обидно, наверное, было выпить около 300 мл ослиного семени ради денег, но так не получить их потому, что шоу закрыли. Вот ведь незадача, а?

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