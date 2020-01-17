Собираем компромат: задравшая по-Волочковски ногу Асмус ошарашила фанатов признанием (ФОТО)

Актриса в дерзкой позе раскрыла свою фобию в рубрике "Википедию в пекло".

Актриса Кристина Асмус спустя долгое время вновь рассказала подписчикам новые 10 фактов о себе. Этот пост стал юбилейным и таким образом из рубрики "Википедию в пекло" подписчикам стали известны 150 правдивых фактов.

"Итак!!!!! 15 пост, посвящённый фактам обо мне. Охренеть!!! Уже 150 фактов по хештегу #википедиювпекло Из каждого можно было бы отдельный пост сделать)) Приятно, что вы их всегда ждёте и активно участвуете, ища наши совпадения )))) Но фантазия, память иецхэзжн и внимание к себе уже не так активно работают, как в самом начале)) Но пока держимся и продолжаем традицию )))))", — сообщила Асмус.

Как следует из признаний Кристины, она не умеет чистить тонко кожуру с картошки, порой прикусывает щеки зубами изнутри, любит открывать шампанское и боится, когда это делает кто-то другой. Ненавидит, когда заменяют слова смайликами, а также не терпит волосы на теле, даже на руках, не говоря о других местах, кроме головы. Также Кристина сообщила, что всегда пользуется "ядерно-мятной" зубной пастой, а в отелях всегда мерзнет.

"В отелях мне всегда холодно и я часто прошу принести обогреватель. Но я боюсь спать, когда он включён. Вообще, отсутствие контроля меня пугает", — пишет Асмус.

Кристина также призналась в суеверие — оказывается она "обязательно смотрится в зеркало выходя из дома". Известен из признаний помимо прочего и факт брезгливости актрисы. Теперь к ранее перечисленным странностям можно смело записать жвачку.

"Я никогда не ем жвачку губами из пачки, только на чистую ладонь кладу. И никогда не угощу никого жвачкой своими пальцами, если она не в индивидуальной упаковке. Я понимаю, что это норма, но поверьте, я наблюдаю такие «примеры» постоянно", — признается Асмус.

Напоследок она рассказал о своей фобии, что удивило подписчиков.

"Я не могу есть рыбу с костями. Прям вообще! Уже не о вкусе думаешь, складывая кости на тарелочку, а о том, чтоб не застряло ниче нигде. Уж лучше вообще не есть", — призналась актриса.

Отметим, что публикацию актриса сопроводила довольно дерзким фото, "по-Волочковски" задрав ноги на дверной косяк. Актриса при этом была одета в плащ, а также сапоги-ботфорты на высоком толстом каблуке.

Фолловеры актрисы по традиции принялись делится совпадениями с фактами Кристины, а также отметили ее "лук".

"Я так не стою в помещении", — заметил aleksey_gubin.

"Такое стрёмное фото. Ещё эта родинка ужасная. А взгляд лисы которая задрала ногу, чтобы проветрить свои гениталии)))", — безапелляционно высказалась tomochka_lachkaa.

"А вы всегда при удобной ситуации раздвигаете ноги?" — поинтересовался jabborovv_98.

Некоторые же стали советовать, как бороться с теми или иными пороками, в особенности внимания удостоилась картошка.

"А вы картошку что ли ножом чистите? Я думала, так уже никто не делает с наличием удобных чистилок, которые отрезают шкурку тончайшим образом и очень быстро", — пишет ovcharenkoshpis

Другие же среди всего перечисленного напомнили актрисе о незабываемом факте о ней же.

"Уже 150 фактов, а мы до сих пор думаем о том, который "не ношу нижнее белье"", — пишет katyabulgar.

"@asmuskristina 150!!!!!! Честно, я в шоке. Компромат то собираем", — отметил dimavasilev63.

"Читаю и понимаю, что все мы немного Кристина Асмус", — отметла elle_brody..

"Фагофобия и у меня", — пишет kirill__tsoy.

"3 и 7 Тревожно-мнительный психотип, говорят (я про обогреватель)", — считает lisovskaya_liska.

"Вы явный невротик", — констатирует y.a.larina.

Как ранее писал Topnews, Кристина Асмус и Гарик Харламов призналисьь, что больны.