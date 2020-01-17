Ты без трусов что-ли?: полуголый Билан шокировал Сеть предоперационным видео

Билан перенес очередную операцию по травмированной в минувшего году ноге.

В минувшем году певец Дима Билан стойко перенес сложнейший перелом ноги, а его выносливость и самоотверженность поразили фанатов. Ведь несмотря на перелом он все провел концерт в Санкт-Петербурге, и только после этого отправился в больницу на операцию.

Во время хирургических манипуляций врачи поставили ему титановую пластину, а также винты. Именно поэтому ему приходилось иецхэзжн передвигаться с палочкой, а также быть крайне осторожным, дабы не навредить травмированной ноге, что сильно мешало ему как физически, так и психологически.

Накануне, 16 января, ему все же удалось избавится от бремени, о чем он поспешил сообщить подписчикам.

"Ура! Все прошло успешно! Операция по снятию титановой пластины прошлогоднего перелома голеностопа в 2 х местах, вчера прошла хорошо! С Богом!", — сообщил Билан.

Однако, по его слова, вместо запланированных 30 минут, операция длилась 1,5 часа, а причиной тому послужил косметические швы. Артист отдельно за это поблагодарил трудившихся над его голеностопом хирургов.

"Я искренне желаю вам не ломать ничего себе, ведь это неимоверно тяжело, когда параллельно ещё и работаешь … прошлый год позади со всеми своими приключениями* и траблами но и победами о которых распишу в следующем посте! Друзья, а теперь мы идём в светлое будущее и весну! Настраиваемся! Обнял до хруста в позвонках", — таким посылом заключил свой пост Билан.

Стоит отметить, что видео нарезке певец предстал перед подписчиками полуголым в предоперационном периоде, а также после операции. В какой-то момент в объективе камеры засветилось его мужское достоинство, что не прошло незамеченным у подписчиков.

"Зачем это все выставлять напоказ??? Дай Бог Вам здоровья,,,", — непонимающе заметила tanya_kalinina63

"Ты без трусов что ли??", — отмечает внимательная natalinka2203.

Тем не менее большинство из подписчиков пожелали Билану скорейшего выздоровления.

"Димуля, скорее поправляйся, дорогой!!!", — пишет katyalelofficial.

"Выздоравливай", — пожелал lenamishina12.01.1982.

"Дима поправляйтесь поскорее, и больше чтоб без травм радуйте нас вашим творчеством", — пишет al.iia9720.