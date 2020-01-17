Адольф Гитлер не умер в 1945 году

Согласно официальной версии, 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер застрелился, после чего его тело было предано огню. Советские историки полагали, что он не застрелился, а отравился цианистым калием. Однако, если верить недавно рассекреченным документам Центрального разведывательного управления США, обе версии не соответствуют действительности: Гитлер не только выжил, но и был в добром здравии как минимум в течение десяти лет после окончания войны.

Гипотеза о том, что Гитлер вместе со своей женой Евой Браун сбежал в Южную Америку, а в бункере были найдены тела их двойников, появилась давно. И всегда считалась не более чем легендой. Всплывший в архивах ЦРУ документ заставляет как минимум проанализировать эту гипотезу более внимательно.

Достоянием общественности стало донесение в штаб-квартиру ЦРУ от начальника резидентуры в Каракасе (Венесуэла), датированное 3 октября 1955 года. В нем говорится о сведениях, добытых разведчиком с оперативным псевдонимом Cimelody-3.

«29 сентября с Cimelody-3 связался близкий друг, который служил под его командованием в Европе и сейчас живет в городе Маракайбо. Cimelody-3 предпочел не раскрывать его личность.

Друг Cimelody-3 заявил, что в конце сентября 1955 года Филлип Ситроен (Phillip Citroen), бывший солдат СС, конфиденциально сообщил ему, что Адольф Гитлер до сих пор жив. Ситроен встречался в Колумбии с Гитлером раз в месяц, прибывая в Каракас из Маракайбо под видом сотрудника корабельной компании KNSM. Ситроен признался, что у него имеется его недавняя фотография с Гитлером, но отказался ее показать».

Кроме того, в документе говорится о том, что Гитлер переехал из Венесуэлы в Аргентину в январе 1955 года. По словам Ситроена, фюрер полагал, что по прошествии десяти лет после окончания войны страны-союзники уже не станут его преследовать.