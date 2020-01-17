Глава УФНС Алтайскому краю объяснил увеличение налоговых сборов повышением зарплат

За прошедший год сумма поступлений налоговых платежей в Алтайском крае увеличилась на 10 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель регионального УФНС Юрий Куриленко, пишет ИА «Амител».

В 2019 году в Алтайском крае было собрано 145 млрд рублей налогов и страховых платежей, тогда как в 2018 году эта сумма составила 135 млрд рублей. Со слов главного налоговика края Юрия Куриленко, в первую очередь это связано с ростом зарплат в регионе. «Повысили оплату труда бюджетникам в прошлом году, вслед пошли увеличения зарплат на крупных производствах», — сообщил он. Также глава УФНС по Алтайскому краю добавил, что к увеличению налоговых сборов привело и повышение ставки НДС.

По его словам, бюджет Алтайского края получает 70 % от собранных налогов. Юрий Куриленко объяснил, что в федеральный бюджет уходят деньги от НДС, за исключением регионов-доноров. Из края казна страны получает порядка 25 млрд рублей. Также он назвал сумму, которую жители региона задолжали краевому управлению ФНС. Она составляет около 3,5 млрд рублей.

Напомним, что по итогам первой половины прошлого года отмечался рост налоговых поступления за счет увеличения сборов НДФЛ (прирост 9,7 %) и НДС (прирост 23,6 %).