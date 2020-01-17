Кейт Миддлтон прокомментировала свою четвертую «беременность»

Герцогиня Кейт Миддлтон опровергла слухи о своей беременности.

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям — многодетные родители. У них есть два сына и дочь. Старшему ребенку Джорджу 6 лет, малышке Шарлотте 4 года, а Луи 1 год. Многие поклонники королевской семьи ждут, когда герцогиня забеременеет четвертый раз. Однако Кейт Миддлтон говорит, что это маловероятно.

«Думаю, Уильям не хочет больше заводить еще детей», — заявила она.

Возможно, сама герцогиня, хотела бы еще детей. Кейт Миддлтон буквально светится от счастья, когда проводит время с детьми.

Напомним, в 2019 году дочь герцогов отправилась в первый класс. Девочка обучается в знаменитой школе Thomas’s Battersea. Судя по тому, что в этой же школе учится и ее старший брат, королевская семья довольна этим образовательным заведением.