​СМИ узнали о двухдневном допросе Павла Дурова

7 и 8 января юристы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) допрашивали основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова. Допрос проходил в Дубае, где в последнее время живет Дуров, выяснил The Bell. В распоряжении издания оказалась расшифровка беседы.

По информации The Bell, на протяжении двух дней Дуров объяснял юристам SEC, сколько денег он потратил на «Телеграм» и блокчейн-платформу TON, зачем решил проводить ICO, сколько потратил на оборудование и почему не считает Gram ценной бумагой. В материале приводится ссылка на часть документа.

В допросе участвовали адвокат подзащитного, юрист фирмы Scadden Александр Дрылевский и юрист обвинения Джордж Тенрейро. Допрос длился с 11:20 до 10 вечера 7 января и примерно с 10 утра до 5 часов вечера следующего дня — с короткими перерывами на ланч. Разговор записывали на видео. Часть показаний из бумажной версии оказалась вырезана.

Согласно расшифровке, допрос был с пристрастием. Юрист хотел выяснить, зачем Дурову понадобились именно $ 1,7 миллиарда. Представитель SEC пытался доказать, что команда TON понимала, что имеет дело с незарегистрированными ценными бумагами, а не просто с криптовалютой.

«Позиция Дурова в ходе допроса заключалась в том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для того, чтобы финансировать покупку оборудования, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость работы будущей блокчейн-платформы», — пишет издание.

Судебное разбирательство между SEC и «Телеграмом» началось осенью 2019 года. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, который планировался на конец октября. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять соответствующее законодательство. В частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании, уверен регулятор.