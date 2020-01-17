В России появится новый семиместный кроссовер Cadillac XT6

Компания Cadillac сертифицировала в России новый флагманский кроссовер Cadillac XT6, который поступит в продажу до конца 2020 года. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, пятиметровый Cadillac XT6 предложат россиянам с шести- или семиместным салоном. В моторную гамму войдут два двигателя: 2,0-литровая 200-сильная «турбочетверка» LSY с системой отключения половины цилиндров Active Fuel Management и функцией «старт-стоп», а также 3,6-литровый «атмосферник» V6 LGX мощностью 314 л.с. с системой отключения двух цилиндров. Оба агрегата будут работать в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач GM Hydramatic.



Cadillac XT6. Фото Cadillac



Cadillac XT6. Фото Cadillac



Cadillac XT6. Фото Cadillac



Cadillac XT6. Фото Cadillac

В оснащении флагмана заявлены активный круиз-контроль, трехзонный «климат», система мониторинга слепых зон и датчики давления в шинах. На родине в США кроссовер также комплектуется спортивной или адаптивной подвеской, помощником при парковке и функцией вентиляции передних сидений.

Информация о дате начала продаж, комплектациях и ценах Cadillac XT6 для российского рынка появится позже.