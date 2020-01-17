Названы самые популярные автомобили в мире в 2019 году

Самым популярным автомобилем в мире по итогам 2019 года вновь стала Toyota Corolla. За двенадцать месяцев японская модель разошлась тиражом в 1 236 380 экземпляров, улучшив прошлогодний результат на 4,1%. Такие данные приводит аналитическое агентство focus2move.

Эксперты отмечают, что к концу прошлого года Corolla подошла к исторической отметке в 50 миллионов проданных автомобилей с момента своего появления на рынке в 1966 году.

Вторым по популярности стал пикап Ford F-Series – его мировые продажи составили 1 070 234 экземпляра (-1,1%). Третье место, как стало известно «Автоновостям дня», занял кроссовер Toyota RAV4, нашедший за отчетный период 931 852 покупателей (+11,7%). На четвертой строчке с результатом 821 374 (-0,3%) реализованных автомобиля оказалась Honda Civic, а замкнул пятерку лидеров кроссовер Honda CR-V, владельцами которого за прошлый год стали 818 981 (+12%) человек.

В ТОП-10 самых популярных автомобилей на мировом рынке по итогам 2019 года также вошли кроссовер Volkswagen Tiguan (741 297 ед., -7,6%), пикап Ram (731 895 ед., +17,4%), седан Toyota Camry (690 729 ед., +3,1%), хэтчбек Volkswagen Golf (687 664 ед., -12,9%) и пикап Chevrolet Silverado (644 013 ед., -1,5%).