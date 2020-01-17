BMW запустит сервис аренды мотоциклов в России

Компания BMW планирует весной запустить в России собственный сервис аренды мотоциклов. Об этом в пятницу, 17 января, пишет Forbes со ссылкой на главу подразделения BMW Motorrad Россия Владимира Чайковского.

Объем инвестиций, необходимых для запуска сервиса, топ-менеджер не уточнил, отметив лишь, что в среднем за сезон каждый мотоцикл будет терять около 30% своей стоимости. Для аренды будут доступны 140 байков, из них 70 – в Москве.

Сдавать в аренду новые мотоциклы пока не планируется, поэтому весь парк будет состоять из тех байков, которые раньше предоставлялись для тестовых поездок в российских дилерских центрах BMW. В дальнейшем компания разработает систему тарифов и начнет предлагать мотоциклы в аренду на коммерческой основе.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что BMW окончательно отказалась от планов по строительству своего завода для выпуска легковых автомобилей в России из-за невыгодных условий специнвестконтракта и сложной ситуации на российском рынке.