Два турецких спутника связи выведут на орбиту в течение двух лет

«С целью повышения качества связи в нашей стране мы начали проект производства спутников TÜRKSAT 5A и 5B. Спутник TÜRKSAT 5A мы запустим в третьем квартале 2020 года. А первый отечественный спутник связи TÜRKSAT 6A будет закончен в этом году и запущен в космос в 2021 году», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что, таким образом, Турция станет одной из 10 стран, производящих собственные спутники связи.

По его словам, Турция объявит национальную космическую программу в первой половине этого года.

Турецкий разведывательный спутник Göktürk-1 был успешно запущен в декабре 2016 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот спутник стоимостью 261,5 миллиона евро был разработан в Италии, его монтаж и тестирование были проведены в Турции. Срок службы спутника — семь лет, он способен передавать изображения с разрешением до одного метра.