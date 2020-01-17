Плесень в непроливайке: неожиданная причина детских болячек

Ребенок часто болел, а когда родители узнали причину, то подняли на уши всю страну

Родители малышей всегда по самые уши в подгузниках, слюнявчиках и заботах. А если ребёнок ещё и часто болеет, то прощай, крепкий сон. В таком режиме около года жили и герои этого обзора: их сын схватывал все возможные инфекции на ходу, а врачи только разводили руками. Но когда папа случайно узнал истинную причину детских болячек, поднял скандал на всю страну. И на его месте каждый поступил бы также.

Родители были обеспокоены, что их ребенок постоянно болел без видимой на то причины

Простая канадская семья с «говорящей» фамилией О'Канада (O'Kanada) жила мирно и спокойно. Пока их полуторогодовалый сын не стал постоянно болеть. Желудок, рвота, потом бронхи, респираторные заболевания и снова рвота — ребёнок болел всем подряд и без видимых причин. Врачи не диагностировали никаких крупных «поломок» в организме и пеняли на слабый иммунитет. Так продолжалось, пока отцу семейства не пришла в голову странная, но спасительная мысль: осмотреть детскую посуду.

Папа устроил ревизию детской посуды и добрался на чашки-непроливайки

После детальной инспекции тарелок и ложек папа добрался до кружки-непроливайки. Не сумев открыть крышку, мужчина разрезал пластик и обнаружил там…

Что обнаружилось внутри популярной непроливайки

…целую колонию плесени. Конечно же, семья тут же сделала снимки и отправила их руководству компании, которая занимается производством популярных кружек-непроливаек — Tommee Tippee Sippee.

Плесень в непроливайке — вина родителей?

Представители компании прислали ответ, что плесень в детской чашке — вина самих родителей. Нужно было «следовать инструкции» и не заливать в непроливайку молоко, сок с мякотью или тёплое питьё. Семью О'Канада возмутило такое отношение и они поделились своей историей в социальных сетях, призвав всех знакомых родителей осмотреть детские чашки.

Всё больше родителей обнаруживают плесень в непроливайке. В этом случае нужно немедленно обратиться к представителям компании

История быстро разнеслась по Сети, и вот уже родители во всём мире стали вскрывать детские непроливайки. А компания Tommee Tippee Sippee уже за считанные недели получили более 3000 жалоб на плесень в посуде для малышей. В итоге бренд был вынужден признать поражение и отозвал около 3 000 000 (!) непроливаек из продажи.

Плесень точно не должна входить в детский рацион

Врачи подтверждают, что постоянный контакт с плесенью и тем более её «употребление» чреваты серьёзными проблемами со здоровьем. Притом симптомы отравления плесенью могут быть разнообразными: от респираторных до расстройства желудка и рвоты.

22.04.2018