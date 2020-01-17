Как хоббиты: самые длинные ноги России опозорили Харламова и Волю в Comedy Club (ВИДЕО)

Гостьей одного из выпусков шоу стала самая высокая девушка России.

Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов жестко прошлись по внешности гостьи проекта — самой высокой женщины России Екатерины Лисиной.

Пригласив ее на сцену, Гарик Харламов заявил: "Вы понимаете, что у вас между ног не сгибаясь может пройти Михаил Галустян?".

Объясняя рекорд девушки, артист отметил: "Вы самая высокая женщина в России. До вас этим титулом обладал Филипп Киркоров".

"Кстати, после вас он опять на него претендует", — вклинился в разговор Павел Воля.

Отвечая на иецхэзжн вопрос о том, как Екатерине живется с таким ростом, девушка заявила, что уже привыкла к этому.

"Очень комфортно", — заявила она.

"Скажите, а мы выглядим как хоббиты, которые пришли просить у Гудвина мудрость?" — спросил Павел Воля.

"Может, вы выглядите как мои детишки?" — не полезла в карман за словом Екатерина.

Затем она обняла резидентов, и на контрасте стало понятно, насколько Екатерина выше и без того не самых низких юмористов.

"Слушайте, а вы классная. Вообще с вами вечером приятно гулять", — заявил Воля, имея в виду возможный испуг "шпаны" из подворотни, которая, судя по всему, не решиться даже подойти к такой паре.

Подписчики оценили юмор Лисициной.

"Она такая прикольная", "Классно отшучивается", "Умница Катенька", — пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что Николай Валуев унизил перепуганных Павла Волю и Гарика Харламова.