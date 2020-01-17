Трагическая судьба Борислава Брондукова: почему комедийный актер остался без средств к существованию

Борислав Брондуков в фильме «Афоня», 1975

1 марта 2018 года замечательному актеру Бориславу Брондукову могло бы исполниться 80 лет, но уже 14 лет его нет среди живых. Последние 20 лет жизни были очень тяжелыми, и он оставался в живых только благодаря заботе жены. На долю одного из самых ярких комедийных актеров выпало немало трагических событий. Зрители ассоциировали его с теми героями, образы которых он воплощал на экранах — алкоголиками, проходимцами, неудачниками, неизменно вызывающими смех публики, в то время как в его собственной жизни было мало поводов для смеха.

Борислав Брондуков в фильме «Цветок на камне», 1962

Борислав Брондуков родился в 1938 г. в селе под Киевом. Его отец был русским, а мать — полячкой. Она хотела назвать сына Болеславом, но при регистрации такого имени не обнаружили в списке и записали мальчика Брониславом. А то имя, которое стало известно многомилионной публике, — Борислав — появилось только тогда, когда он начал сниматься в кино.

Кадр из фильма «Варькина земля», 1969

В актерскую профессию Брондуков пришел не сразу. Сначала он закончил строительный техникум и успел поработать прорабом на стройке и рабочим на заводе «Арсенал». При этом он всегда увлекался народным театром, участвовал в самодеятельности, пел и танцевал. Однажды на его выступление обратил внимание ректор театрального института имени Карпенко-Карого и предложил ему подать документы в их вуз. Но когда Брондуков появился в институте, члены приемной комиссии были к нему безжалостны: «Знаете, с такой внешностью, как у Вас, прорабом работать нужно, а не в театральный проситься». Если бы не вмешательство ректора, студентом театрального вуза он бы так и не стал.

Кадр из фильма «Шаг с крыши», 1970

С 1962 г., еще во время учебы в институте, Борислав Брондуков начал сниматься в кино. После окончания вуза он стал актером Киевской киностудии им. А. Довженко. Как правило, ему доставались эпизодические роли, и большинство режиссеров видели его только в комедийном амплуа. Настоящая популярность пришла к нему в 1975 г., когда он снялся в комедии «Афоня». В этом фильме ему могла бы достаться и главная роль, но после того как снимать решили не на киевской студии, а на «Мосфильме», на роль Афони утвердили Куравлева, а Брондукову снова досталась эпизодическая роль. Изначально у его алкоголика Федула была всего одна реплика, но после того, как Данелия увидел актера на пробах, он добавил в сценарий еще несколько сцен с его участием. По поводу того, что ему не предлагают главных ролей, актер не переживал. Он говорил: «Черт с ними, с главными ролями! Вы дайте мне хороший эпизод, и я из него сделаю конфетку!».

Борислав Брондуков в фильме «Афоня», 1975

Кадр из фильма «Афоня», 1975

Режиссер «Афони» Георгий Данелия рассказывал: «Самое большое количество аплодисментов на встречах в кинотеатрах срывал алкоголик, мерзавец и законченный подлец Федул, которого в нашем фильме великолепно сыграл Борислав Брондуков. В костюме и гриме Боря был настолько органичным, что когда во время съёмок в ресторане (ресторан мы снимали ночью в Москве) он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брондуков объяснял, что он актёр, что без него съёмки сорвутся, — швейцар не верил. Говорил: много вас тут таких артистов! Брондуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию. И вызвал бы, но тут на улицу выглянула моя помощница Рита Рассказова».

Борислав Брондуков в фильме «Афоня», 1975

Эта роль принесла ему всесоюзную популярность, но сыграла с ним злую шутку: он стал заложником этого образа, режиссеры начали предлагать ему однотипные роли, а многие зрители ассоциировали актера с его персонажами, думая, что он и в реальной жизни выпивает и дебоширит. На самом деле проблем с алкоголем у Брондукова никогда не было, и его знакомые говорили, что он не был ни простаком, ни глупцом, ни недотепой.

Борислав Брондуков в фильме «Дни Турбиных», 1976

Дмитрий Харатьян, с которым они вместе снимались в фильме «Зеленый фургон», рассказывал: «Многих обманывала его внешность простака. И часто зритель, увидев актера на улице, путал экран с жизнью, не понимая, насколько Борислав Николаевич страдал от излишнего внимания. К нему ведь многие относились как к комику и постоянно ждали шуток, анекдотов, ждали, что он будет смешить. А ему не нравилось, что его донимают, и порой он достаточно жестко отгонял назойливых поклонников. Фамильярность он пресекал мгновенно… Борислав Николаевич не был поверхностным артистом, и за внешним комическим рисунком чувствовалась и тонкая ранимая душа, и перенесенная некогда боль, и непростая судьба».

Кадр из фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова», 1978

Брондукову действительно довелось пережить немало испытаний, особенно в последние 20 лет жизни. В 1984 г. случился первый инсульт — актер очень много работал, бывая дома только пару месяцев в году. В результате у него отнялась речь, состояние было очень тяжелым. Только благодаря заботе жены Екатерины ему удалось восстановиться, он снова начал сниматься в кино, однако самостоятельно озвучивать свои роли уже не мог. В 1993 г. Брондукова сразил второй инсульт, после чего он три дня оставался в состоянии комы. Жена уволилась с работы, чтобы ухаживать за ним, — пришлось снова помогать учиться говорить и ходить. Семья осталась практически без средств к существованию, Екатерина зарабатывала тем, что шила на заказ концертные костюмы звездам эстрады.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Борислав Брондуков в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Когда актер восстановился после болезни, в кинематографе наступил кризис, и Брондуков остался без работы. Положение семьи было настолько бедственным, что часто приходилось кормиться пирожками и булочками, что давали артисту прохожие, узнавая его на улицах, а на рынке знакомый мясник передавал ему сумку костей «для собаки», из которых семья варила суп. В последний раз Брондуков появился на экране в 1997 г., а после этого у него случился третий инсульт. На этот раз восстановиться не удалось — он не мог говорить и почти не двигался, но благодаря заботе жены прожил еще 7 лет. 10 марта 2004 г. его не стало.

Кадр из фильма «Жестокий романс», 1984

Борислав Брондуков в фильме «Изгой», 1991

01.03.2018