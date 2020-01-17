Депутат потребовал отправить светскую львицу на Новую Землю.

Телеведущая Алена Водонаева — порнозвезда средней руки и расфуфыренная дура, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает «Комсомольская правда».

Как писал ранее Topnews, в среду на своей странице в Imstagram телеведущая и светская львица Алена Водонаева выразила опасение, что россияне, отчаявшиеся от нищеты, и "быдло, которому не хватает на бутылку водки", начнут рожать "ради миллиона рублей".

Она имела в виду сумму, до которой президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил увеличить размер выплаты по программе материнского капитала за рождение троих детей.

По иецхэзжн мнению Водонаевой, если нищие и быдло станут рожать ради миллиона, то это может стать роковым для будущих поколений. Подобное мнение возмутило депутата.

«Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм! Это диверсия! Это призыв к убийствам!» — разневался Виталий Милонов.

К прочим нелестным эпитетам в адрес звезды он добавил определения "расфуфыренная дура", «порнозвезда средней руки» с «куриными мозгами» и пообещал «сослать на Новую Землю на год», в Сибирь — пилить лес и проветрить мозги".

«Порнозвезда средней руки, но это не значит, что нужно ее слушать. Давайте не будем обсуждать бред вокзальной потаскухи. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не утренние денежки на тумбочке», — подчеркнул член комитета Госдумы.

А тех, кто поддерживает Водонаеву, он охарактеризовал «мерзавцами и негодяями», которых надо «отправить на каторгу в новый город Водонаевск» на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

По мнению Милонова, задача маткапитала в миллион рублей — выражение благодарности российским матерям со стороны госудаства.

«Эти деньги — лишь справедливая благодарность со стороны государства. Такие, как Водонаева, не должны больше иметь права своим поганым ртом втаптывать в грязь миллионы российских матерей», — заключил депутат.

Напомним, что накануне, после публикации в соцсети, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Евгения Чудновец пригрозила Водонаевой обращением в Центр по противодействию экстремизму. Она потребовала от Водонаевой удалить пост или отредактировать свою публикацию. В опубликованной реплике она усмотрела оскорбление женщин, которые хотят стать матерями.